Roche impulsó cerca de 300 ensayos clínicos con 8.500 pacientes en 2025

Archivo - Imagen de archivo de un laboratorio. - ROCHE - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía Roche Farma ha comunicado que en 2025 impulsó un total de 283 ensayos clínicos con 76 nuevas moléculas, en los que participaron 8.584 pacientes, 950 investigadores y 178 centros sanitarios de toda España.

En el marco del Día Internacional del Ensayo Clínico, que se celebra el 20 de mayo, Roche destaca su "firme apuesta" por la investigación clínica en España, que se materializó a través de una inversión de 57 millones de euros durante el año pasado.

"Un año más Roche Farma está a la cabeza en investigación clínica en España, una actividad clave para generar nuevas soluciones para los problemas de salud de los pacientes, pero que también supone múltiples beneficios para el sistema sanitario y la sociedad en su conjunto", ha señalado la directora del Departamento Médico de Roche Farma España, Mariluz Amador.

Según Amador, los ensayos clínicos no solo permiten investigar y desarrollar medicamentos innovadores; "también facilitan en determinados casos el acceso temprano a la innovación para pacientes sin alternativas terapéuticas; atraen importantes inversiones en I+D; favorecen la creación de nuevo conocimiento científico en el seno del Sistema Nacional de Salud; sitúan a los profesionales sanitarios españoles a la vanguardia de la investigación e incluso generan ahorros y mejoras de la eficiencia en los centros sanitarios".

En este sentido, Roche subraya que España reúne las condiciones adecuadas para el desarrollo de estos estudios debido, entre otros factores, a la elevada capacitación de sus profesionales sanitarios, la calidad del sistema sanitario, el compromiso de las distintas administraciones y autoridades sanitarias con la investigación clínica y la participación de los pacientes. Todo ello hace posible que España se mantenga como el tercer país del mundo en número de estudios y pacientes reclutados dentro del grupo Roche, solo por detrás de Estados Unidos y China.

Las investigaciones de Roche en España se centran en varias áreas terapéuticas donde existen importantes necesidades de innovación terapéutica, como oncología, hematología, neurociencias, inmunología, oftalmología, enfermedades infecciosas y cardiometabolismo.

La compañía dispone además de una plataforma web específica para pacientes y profesionales donde pueden consultarse todos los ensayos clínicos actualmente en marcha en España, así como información sobre el proceso de investigación clínica.

Por otro lado, este año Roche Farma ha decidido sumarse, junto a una veintena de compañías innovadoras, a la campaña '+Ensayos', impulsada por la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) con el fin de concienciar a la sociedad sobre la importancia de que España siga siendo un país líder en investigación clínico en el contexto internacional.