Roche Farma, la Fundación Retinaplus+ y SERV impulsarán el uso y la innovación de la IA aplicada a la retina

Archivo - Ojo, retina - ALEXANDERFORD/ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), la Fundación Retinaplus+ y Roche Farma han anunciado este lunes un acuerdo para acelerar el uso, el conocimiento y la innovación en Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la retina, de forma que se mejore el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las patologías retinianas.

El acuerdo contempla un trabajo coordinado para consolidar buenas prácticas en el desarrollo y evaluación de soluciones de IA en retina, atendiendo a la calidad de los datos, la validez externa de los algoritmos y su utilidad asistencial.

Dicha alianza funcionará como una "palanca" para identificar proyectos, reforzar la metodología y facilitar una adopción responsable en entornos reales, alineada con los estándares de la comunidad científica.

"Esta colaboración sitúa a nuestra comunidad en una posición de liderazgo para que la IA aporte valor real en la consulta. Buscamos obtener resultados medibles: mejores circuitos de cribado, capacidad de priorización y evaluación objetiva de resultados, siempre con validación clínica y estándares éticos", ha afirmado el presidente de la SERV, el doctor Alfredo García Layana.

Por su parte, el director general de Roche Farma España, Patrick Wallach, ha explicado que la unión de sus capacidades con la SERV y la Fundación Retinaplus+ es "clave" para convertir el potencial de la IA en resultados tangibles para los pacientes.

"Nuestro objetivo común es que la IA complemente al especialista y ayude a priorizar y seguir mejor cada caso de forma personalizada en los servicios de Retina de nuestro país", ha añadido.

CREACIÓN DE LOS PREMIOS RETINAPLUS+ SERV-ROCHE FARMA

Como parte del acuerdo, se ha puesto en marcha la primera convocatoria de los Premios Retinaplus+ SERV-Roche Farma de IA en retina, que pretende dar visibilidad a los trabajos que, utilizando este tipo de tecnologías en enfermedades de la retina, destaquen por su carácter innovador, contribuyan al avance científico y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Los galardones, que se darán a conocer en el 29 Congreso de la SERV, contarán con la categoría de Mejor Trabajo Presentado en el 29 Congreso de la SERV sobre IA y de Mejor Trabajo Publicado en IA Aplicada a la Retina, que destacará la mejor publicación científica original en una revista nacional o internacional revisada por pares, con fecha de publicación comprendida entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

A esta última categoría podrán optar oftalmólogos, investigadores y médicos residentes en oftalmología que ejerzan su labor en España y sean socios de la SERV; los trabajos deben ser originales en el momento de su publicación y pueden presentarse por correo electrónico hasta el 30 de enero de 2026, incluyendo el artículo en PDF, enlace o DOI y datos del autor principal.

El jurado será designado por el Patronato de la Fundación Retinaplus+ y valorará las candidaturas en base a su originalidad e innovación (30 por ciento), su rigor científico y metodología (30 por ciento), su relevancia clínica (20 por ciento), y su impacto y potencial (20 por ciento).