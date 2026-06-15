Roche Farma España nombra como nuevo director de Oncohematología a Iván Pérez-Herraiz

El director de la división de Oncohematología de Roche Farma España, Iván Pérez-Herraiz. - ROCHE FARMA

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Roche Farma España ha anunciado este lunes el nombramiento de Iván Pérez-Herraiz como nuevo director de la división de Oncohematología, desde donde trabajará para consolidar la posición de la compañía en este área terapéutica impulsando soluciones innovadoras contra los tumores sólidos y hematológicos.

Según ha detallado la compañía, Pérez-Herraiz liderará la estrategia, el lanzamiento de nuevas terapias y la relación con los diferentes agentes del sistema sanitario, con el objetivo de seguir transformando el cuidado de los pacientes con cáncer a través de la innovación.

El nuevo director de Oncohematología ha resaltado que su principal objetivo es "trabajar junto a un equipo humano excepcional y de la mano de los profesionales sanitarios para que la innovación terapéutica en el abordaje contra el cáncer llegue de forma más rápida, equitativa y eficiente a cada paciente que lo necesite".

Iván Pérez-Herraiz era hasta ahora el responsable del área de Commercialization Excellence y cuenta con una dilatada trayectoria en el sector farmacéutico y biotecnológico. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y en Investigación y Técnicas de Mercado por ESIC, cuenta además con un máster en Economía de la Salud y del Medicamento por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y un Executive MBA por IESE.

Comenzó su carrera en Roche a través de su programa de becas y, desde entonces, ha ocupado posiciones de creciente responsabilidad como analista, 'product manager', gerente de área, 'marketing manager', 'franchise head', 'squad lead' y, más recientemente, dirigiendo el área de Commercialization Excellence. Esta trayectoria la ha desarrollado tanto en la filial española como en la china y en la central global de la compañía en Suiza.

El director general de Roche Farma España, Patrick Wallach, ha puesto en valor la incorporación de Iván Pérez-Herraiz al frente de Oncohematología, a la que aportará su "visión estratégica", "profundo conocimiento del sector" y "liderazgo orientado a las personas" para seguir desarrollando y ofreciendo a los pacientes "las mejores soluciones terapéuticas contra el cáncer".