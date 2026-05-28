Roche dispone 'Hablando sin filtros', campaña para visibilizar "el impacto silencioso del lupus en España" - ROCHE

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Roche Farma España ha anunciado el lanzamiento de la campaña de concienciación 'Hablando sin filtros', iniciativa que tiene el principal objetivo de "visibilizar el impacto silencioso del lupus en España", enfermedad autoinmune que se estima que afecta en España a 75.000 personas.

Esta acción, que cuenta con el aval de la Federación Española de Lupus (FELUPUS), busca, según este laboratorio, dar luz a "todo aquello que es menos conocido o se desconoce" en relación con esta patología. Así, ofrece información sobre "cómo afecta a la calidad de vida, la importancia del diagnóstico temprano y el seguimiento integral", ha indicado.

"Con esta campaña, queremos visibilizar la realidad de las personas que conviven con lupus y nefritis lúpica, acercando la experiencia de los pacientes y sus familias, y reforzando la importancia de un diagnóstico precoz y del seguimiento integral", ha indicado al respecto la directora médica de Roche Farma España, la doctora Mariluz Amador.

Esta entidad ha indicado que, para ello, la iniciativa se articula a través de tres 'videopodcast' en los que la periodista y divulgadora Rocío Vidal, conocida como 'La gata de Schrödinger y que colabora en la misma, "entrevista a una paciente y dos especialistas para ofrecer información clara, accesible y rigurosa sobre los retos clínicos y sociales de esta enfermedad".

Como ha expuesto esta compañía, el lupus eritematoso sistémico "se manifiesta de forma muy heterogénea", ya que puede provocar "fatiga crónica, dolor articular, lesiones cutáneas y fiebre". Esta "puede afectar a distintos órganos internos, como riñones, corazón y pulmones", ha explicado, para añadir que "se estima que cerca del 50 por ciento de las personas desarrollarán nefritis lúpica en los cinco años posteriores al diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, convirtiéndola en la complicación renal más frecuente y con riesgo de progresión a enfermedad renal terminal si no se detecta y trata a tiempo".

Al respecto, la miembro de la Junta Directiva de FELUPUS y presidenta de la Asociación Galega de Lupus (AGAL), Nuria Carballeda Feijoó, ha señalado en este material audiovisual que "el momento del diagnóstico es muy complicado", ya que "genera mucha frustración y dolor". "También, descubres que no estás sola y que la asociación es un espacio donde te entienden y apoyan", ha subrayado.

PUEDE AFECTAR A MÚLTIPLES ÓRGANOS Y SISTEMAS

En este contexto, y tras recordarse que el lupus "puede afectar a múltiples órganos y sistemas, y la intervención temprana reduce el riesgo de complicaciones graves", la reumatóloga del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, la doctora María Galindo, ha explicado que "el cuerpo reconoce estructuras propias como extrañas y las ataca en forma de inflamación".

"No hay dos pacientes iguales y muchos síntomas pueden confundirse con otras causas", ha continuado, para agregar que "es vital detectar la enfermedad a tiempo y tratarla de manera personalizada". De hecho, Roche Farma España ha señalado, sobre la nefritis lúpica, que "la detección temprana, mediante análisis de sangre y orina, y una biopsia renal cuando es necesario, permite intervenir antes de que se produzca daño irreversible".

Por último, el jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario 12 de Octubre, el doctor Enrique Morales Ruiz, ha informado de que la nefritis lúpica "puede debutar como primera manifestación del lupus o aparecer posteriormente". "Cuando los riñones se ven afectados, se produce una pérdida progresiva de nefronas que puede derivar en enfermedad renal terminal", ha abundado.

"Gracias a los avances terapéuticos y al seguimiento multidisciplinar, es posible recuperar parte de la función renal y prevenir complicaciones graves", ha proseguido, tras lo que ha explicado que "los brotes actúan como explosiones que lesionan los órganos de forma acumulativa". "Por eso, es fundamental la coordinación entre especialistas (reumatólogos, nefrólogos e internistas), así como la adherencia al tratamiento, con el fin de mejorar la calidad de vida futura de los pacientes", ha finalizado.