Roche anuncia resultados positivos de su agonista dual de los receptores GLP-1/GIP en personas con obesidad

La compañía Roche ha anunciado este miércoles los resultados positivos principales del 'CT388-103', un ensayo clínico fase II de CT-388, un agonista dual de los receptores GLP-1/GIP en investigación que se está desarrollando para el tratamiento de la obesidad.

El estudio ha hallado que las inyecciones subcutáneas semanales de CT-388 (tituladas hasta 24 mg) resultaron en una pérdida de peso significativa y clínicamente relevante ajustada por placebo del 22,5 por ciento (estimación de eficacia) sin alcanzar una meseta en la pérdida de peso a las 48 semanas.

Asimismo, se observó una clara relación dosis-respuesta en la pérdida de peso. Para la estimación del régimen de tratamiento, la pérdida de peso ajustada por placebo lograda con CT-388 fue del 18,3 por ciento.

En la semana 48 para la dosis de 24 mg, el 95,7 por ciento de los participantes tratados con CT-388 lograron una pérdida de peso mayor o igual del 5 por ciento, el 87 por ciento logró mayor o igual del 10 por ciento, el 47,8 por ciento logró mayor o igual del 20 por ciento y el 26,1 por ciento logró mayor o igual del 30 por ciento. Además, el 73 por ciento de los participantes que eran prediabéticos al inicio del estudio y fueron tratados con CT-388 a 24 mg alcanzaron niveles normales de glucosa en sangre en la semana 48, en comparación con el 7,5 por ciento en el grupo placebo.

El tratamiento fue bien tolerado, siendo la mayoría de los eventos adversos relacionados con el sistema gastrointestinal de leves a moderados, generalmente consistentes con la clase de medicamentos incretinas. Además, la tasa de interrupción del tratamiento debido a eventos adversos fue baja. Los resultados completos del estudio se presentarán en un congreso médico próximamente.

"Nos complace ver una pérdida de peso tan significativa en las personas tratadas con CT-388. La sólida pérdida de peso combinada con un perfil de seguridad bien tolerado refuerza nuestra confianza en el programa de desarrollo clínico a medida que avanzamos hacia los ensayos de fase III", ha señalado Levi Garraway, director médico de Roche y Jefe de Desarrollo Global de Productos.

MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN VIVIRÁ CON SOBREPESO U OBESIDAD

La obesidad es reconocida como el mayor factor de riesgo individual de enfermedad crónica a nivel mundial. Para 2035, se proyecta que más de cuatro mil millones de personas (más de la mitad de la población mundial) vivirán con exceso de peso u obesidad, una tendencia que afecta a casi todos los países. Este aumento está impulsado por una compleja mezcla de genética y biología, así como por factores conductuales, ambientales y socioeconómicos, lo que genera una presión creciente en los sistemas de salud debido a la carga asociada de comorbilidades y la reducción de la calidad de vida.

Según informa la compañía, desde la integración de CT-388 en su cartera, se ha designado como un activo de vía rápida ('fast-track') y se ha acelerado significativamente su desarrollo clínico para acercar esta terapia potencial a los pacientes. Actualmente, el CT-388 está siendo investigado en un estudio adicional de fase II (CT388-104) para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad en participantes que viven con obesidad o tienen sobrepeso y padecen diabetes tipo 2 (DT2).

Se espera que el programa de ensayos clínicos fase III de CT-388 en obesidad ('Enith1' y 'Enith2') comience este trimestre. "Además de ofrecer una eficacia sólida como terapia independiente, el CT-388 también desempeña un papel clave en desbloquear la promesa de nuestra cartera de obesidad y se considera un activo de combinación para 'petrelintide'", concluye la compañía.