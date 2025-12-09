Roche anuncia beneficios en la supervivencia de la combinación de 'Columvi' y GemOx en un tipo de linfoma

Archivo - Células de linfoma - LUISMMOLINA/ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa farmacéutica Roche ha anunciado este martes beneficios en la supervivencia de los pacientes con linfoma B difuso de células grandes tras un tratamiento combinado de 'Columvi' (glofitamab) y GemOx (gemcitabina y oxaliplatino), logrando más del doble de supervivencia que el tratamiento 'MabThera'/'Rituxan' (rituximab) más GemOx (R-GemOx).

Los resultados del estudio pivotal fase III Starglo han sido presentados en la 67 Reunión Anual de la Sociedad Americana de Hematología, y muestran que, tras una mediana de seguimiento de 35,1 meses, 'Columvi' y GemOx han logrado 25,5 meses de supervivencia, frente a los 12,5 meses de la otra opción.

El mayor beneficio se ha observado en las personas que habían recibido el tratamiento en segunda línea, con un 54,6 por ciento de ellos aún con vida a los 36 meses; y la mediana de supervivencia libre de progresión ha sido de 20,4 meses, frente a los 5,5 meses de la otra terapia.

Además, la tasa de respuesta completa has sido del 56 por ciento en los pacientes con linfoma B difuso de células grandes de segunda línea con recaída temprana, que suelen ser más difíciles de tratar.

"A los tres años, observamos un aplanamiento de la curva de supervivencia global, lo que sugiere la posibilidad de curación para los pacientes con linfoma B difuso de células grandes en recaída o refractario que han sido tratados con glofitamab-GemOx", ha señalado el director del Centro Jon y Jo Ann Hagler para el Linfoma del Instituto Oncológico Mass General Brigham (Estados Unidos) e investigador principal del estudio Starglo, el doctor Jeremy Abramson.

El perfil de seguridad no ha variado con el seguimiento prolongado, no se han identificado nuevos signos y la seguridad de la combinación ha sido coherente con los perfiles de seguridad ya conocidos, siendo el síndrome de liberación de citocinas el acontecimiento adverso más frecuente.

Los científicos también han observado una recuperación inmunitaria en forma de recuento medio de células B e inmunoglobulina M entre 18 y 24 meses después de acabar el tratamiento.

Abramson ha subrayado que los datos refuerzan el beneficio de esta terapia para los pacientes tras una recaída inicial, momento en el que es "fundamental recibir inmediatamente" un tratamiento eficaz, debido principalmente a la "naturaleza agresiva" de esta enfermedad.

"Al prolongar la supervivencia, esta combinación con 'Columvi' fácilmente disponible podría ofrecer a las personas con linfoma B difuso de células grandes en recaída o refractario una remisión a largo plazo, lo que significa permanecer más tiempo potencial con sus seres queridos, sin signos de enfermedad o sin necesidad de recibir terapia continua", ha expresado el director médico y jefe de Desarrollo Global de Productos de Roche, el doctor Levi Garraway.

Asimismo, ha manifestado que su potencial ha hecho que ya se encuentre aprobado en más de 50 países de todo el mundo, incluidos la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia, China o México; y se haya incluido en múltiples guías terapéuticas internacionales. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ya ha solicitado su comercialización.