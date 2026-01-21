Philips se sitúa entre las 100 empresas más innovadoras del mundo por decimotercer año, según Clarivate

Innovación de Philips. - ROYAL PHILIPS

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Royal Philips ha sido nombrada por decimotercer año consecutivo como una de las 100 empresas más innovadoras del mundo, según el informe 'Clarivate Top 100 Global Innovators', un reconocimiento que para la compañía refleja su "compromiso a largo plazo" con una innovación "centrada en las personas".

Según ha detallado la empresa de tecnología sanitaria, este compromiso con la innovación se ve respaldado por una inversión anual en I+D de más de 1.700 millones de euros, lo que supone aproximadamente el nueve por ciento de las ventas y uno de los niveles más altos del sector.

"Nuestras innovaciones ayudan a los profesionales sanitarios a proporcionar una atención de alta calidad a los pacientes y permiten a las personas gestionar su salud y bienestar en casa", ha afirmado el CEO de Royal Philips, Roy Jakobs, quien ha señalado que el objetivo de la empresa en sus más de 130 años es "ofrecer una mejor atención sanitaria a un número cada vez mayor de personas".

Tanto en el ámbito de la asistencia sanitaria profesional como en el de la salud del consumidor, Philips está aplicando tecnologías basadas en la inteligencia artificial (IA), imágenes avanzadas y plataformas conectadas para facilitar diagnósticos más precisos, simplificar los flujos de trabajo y capacitar a las personas para que gestionen de forma proactiva su salud y bienestar.

Entre las últimas innovaciones de la compañía se incluyen 'Philips Verida', el primer equipo de tomografía axial computarizada (TAC) espectral basado en detectores del mundo que integra la IA en toda la cadena de imágenes, desde la adquisición hasta la reconstrucción; y tecnología para resonancia magnética de imanes sin helio, con más de 2.000 instalaciones en todo el mundo y seis millones de litros de helio líquido ahorrados hasta la fecha, lo que ayuda a los hospitales a eliminar las recargas de helio y las tuberías de ventilación.

Asimismo, también destacan el ecógrafo para puntos de atención de cuidados a pie de cama 'Philips Flash 5100'; un visor de diagnóstico basado en la web de última generación que transforma la forma en que los radiólogos acceden e interpretan las imágenes médicas; y la serie de afeitadoras Philips i9000 y las soluciones avanzadas de depilación, herramientas de cuidado personal basadas en IA.