Ilustración de una sala de control robótica. - PHILIPS

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Royal Philips ha anunciado la concesión de una financiación de hasta 29 millones de euros en el marco del programa Autonomous Interventions and Robotics (AIR) de la Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H), agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

El programa, liderado por la doctora Ileana Hancu, busca impulsar la automatización de procedimientos robóticos mediante inteligencia artificial para la atención al ictus. En este proyecto, Philips trabajará junto con Johns Hopkins University, Boston University y el doctor J Mocco, de Weill Cornell Medicine, para desarrollar tecnologías destinadas a procedimientos endovasculares remotos y progresivamente automatizados, con el fin de ampliar el acceso a la atención especializada del ictus.

Garantizar que los pacientes con ictus reciban tratamiento dentro del tiempo adecuado continúa siendo uno de los principales desafíos para los sistemas sanitarios, apuntan desde Philips. En Estados Unidos, aproximadamente 335.000 pacientes al año son candidatos a una trombectomía, un procedimiento mínimamente invasivo que, cuando se realiza a tiempo, puede reducir significativamente las secuelas del ictus y prevenir discapacidades a largo plazo.

Sin embargo, solo alrededor del 12 por ciento de los pacientes que podrían beneficiarse de este tratamiento lo reciben, mientras que más de la mitad de la población estadounidense vive a más de una hora de un hospital con capacidad para realizarlo.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cada año se producen alrededor de 90.000 nuevos casos de ictus y más de 23.000 fallecimientos por esta causa. Además, más del 30 por ciento de las personas que sobreviven presentan algún grado de discapacidad o dependencia.

La SEN señala asimismo que todavía no todas las provincias españolas cuentan con Unidades de Ictus plenamente operativas, lo que pone de relieve la importancia de seguir avanzando en el acceso rápido y equitativo a la atención especializada.

A nivel mundial, menos del 3 por ciento de los pacientes elegibles con oclusión de grandes vasos recibe una trombectomía mecánica, a pesar de que el ictus sigue siendo la segunda causa de muerte y la tercera causa combinada de muerte y discapacidad en el mundo.

La compañía resalta que ampliar el acceso a estos procedimientos altamente especializados requiere nuevos enfoques que combinen imagen médica, robótica e inteligencia artificial para extender el conocimiento experto más allá de los centros especializados en ictus.

AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCEDIMIENTOS

Philips está impulsando la automatización robótica de procedimientos mediante la integración de imagen médica, robótica, inteligencia artificial y dispositivos intervencionistas inteligentes sobre su plataforma 'Azurion' de terapia guiada por imagen.

El proyecto desarrollará tecnologías para la navegación endovascular, el control robótico de dispositivos, el guiado de procedimientos basado en imagen, la automatización de flujos de trabajo y la intervención remota.

Estas capacidades estarán diseñadas para apoyar procedimientos guiados por imagen y permitir niveles crecientes de autonomía supervisada, siempre bajo el control de profesionales clínicos expertos.

"Este programa de ARPA-H acelera nuestra visión a largo plazo para la intervención guiada por imagen. Estamos contribuyendo a construir un futuro en el que el acceso a la atención especializada no esté limitado por la geografía o por la disponibilidad de profesionales. El objetivo no es sustituir la experiencia clínica, sino ampliar su alcance para que más pacientes puedan beneficiarse de ella", ha afirmado Bert van Meurs, chief business leader Image-Guided Therapy de Philips.

"La investigación en robótica e inteligencia artificial ha sentado las bases científicas de este proyecto. Este trabajo se apoya en años de investigación sobre automatización de procedimientos guiados por imagen y robótica, con el objetivo de desarrollar tecnologías que ayuden a ampliar el acceso a tratamientos para el ictus, donde cada minuto cuenta", ha añadido Betsabeh Madani-Hermann, head of Research de Philips.

COLABORACIÓN CON CENTROS ACADÉMICOS

Como parte del programa, Philips colaborará con Johns Hopkins University y Boston University, combinando su experiencia en terapia guiada por imagen y automatización de flujos de trabajo con las capacidades académicas de ambos centros en robótica, traslación clínica y automatización de procedimientos.

Johns Hopkins University liderará el desarrollo de la navegación autónoma de dispositivos bajo la dirección de Axel Krieger, PhD, Associate Professor in Mechanical Engineering. Boston University liderará el desarrollo de catéteres direccionables, codirigido por Tommaso Ranzani, PhD, Associate Professor in Mechanical Engineering and Materials Science & Engineering, y Sheila Russo, Associate Professor in Mechanical Engineering and Materials Science & Engineering.

"La robótica tiene el potencial de mejorar la precisión de la atención endovascular del ictus y ampliar el alcance del conocimiento especializado mediante procedimientos remotos", ha afirmado J Mocco, chair of Neurological Surgery de Weill Cornell Medicine y colaborador clínico adicional de Philips.

"Me entusiasma trabajar junto con Philips y los socios académicos de este programa para transformar ese potencial en innovación clínicamente relevante y desarrollar tecnologías que apoyen a los profesionales sanitarios y estén diseñadas para mejorar los resultados de los pacientes", ha añadido.