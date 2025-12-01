Philips presenta la primera resonancia magnética 3.0T sin helio y un sistema de TC espectral impulsado por IA - PHILIPS

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía Philips ha presentado la primera plataforma de resonancia magnética 3.0T (teslas) sin helio, BlueSeal Horizon, y el primer sistema de tomografía computarizada espectral completamente impulsado por Inteligencia Artificial (IA), Verida, que buscan marcar "un punto de inflexión" en el diagnóstico por imagen.

Ambas herramientas han sido presentadas en el marco del Congreso de la Sociedad de Radiología Norteamericana (RSNA 2025), y han sido diseñadas para mejorar la precisión diagnóstica, optimizar el flujo clínico y avanzar hacia una atención más sostenible y accesible.

En el caso de BlueSeal Horizon, se introduce el primer imán 3.0T completamente libre de helio, ampliando la tecnología BlueSeal que desde 2018 ha permitido instalar más de 2.000 equipos 1.5T y ahorrar más de seis millones de litros de helio.

Su imán sellado elimina la necesidad de rellenado de helio y tubos de ventilación, lo que reduce la complejidad de instalación, el riesgo operativo y el coste de ciclo de vida.

Además, cuenta con una IA que permite una planificación automática en tan solo 30 segundos, ahora también en cardiología; adquisiciones tres veces más rápidas y hasta un 80 por ciento más de nitidez; la previsualización 3D acelerada con capacidades NVIDIA para optimizar parámetros en tiempo real; y la lectura e informes basados en la nube, centrados en neurología y oncología.

"Con BlueSeal Horizon estamos liberando la resonancia magnética de la dependencia de un recurso natural insustituible y acercando capacidades diagnósticas avanzadas a más pacientes en todo el mundo", ha afirmado el líder empresarial de Resonancia Magnética en Philips, Ioannis Panagiotelis.

Tras ello, ha subrayado que la plataforma combina hardware innovador y software inteligente para mejorar los resultados tanto de los profesionales como de los pacientes.

Por otro lado, el sistema Verida está diseñado para lograr imágenes espectrales de máxima precisión con menos ruido, menor dosis y mayor rapidez, pues permite diferenciar materiales que parecen idénticos en tomografía computarizada convencional, generando múltiples resultados espectrales a partir de una sola exploración sin penalización en tiempo o rendimiento.

"Con Verida, nuestro objetivo es establecer un nuevo estándar en calidad de imagen y eficiencia, permitiendo detectar y caracterizar enfermedad antes, reducir la variabilidad diagnóstica y optimizar los circuitos asistenciales", ha expresado el líder de negocios de Tomografía Computarizada en Philips, Dan Xu.

Además de reducir un 45 por ciento su consumo energético, posibilita la reconstrucción de 145 imágenes por segundo, lo que duplica la velocidad previa,, y permite hasta 270 exploraciones al día.

Su arquitectura integra la tecnología Spectral Precise Image, basada en aprendizaje profundo para la reconstrucción de imágenes de alta definición, junto al detector Nano-panel Precise de tercera generación, optimizado para IA.

"Los beneficios clínicos de Verida cambiarán de forma fundamental mi enfoque en imagen cardiaca", ha afirmado el jefe de tomografía computarizada y resonancia magnética del Hospital Nuestra Señora del Rosario (Madrid), Eliseo Vañó Galván.