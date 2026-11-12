Philips presenta novedades en imagen multimodal e IA para Cardiología intervencionista - PHILIPS

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica ha aprovechado la celebración estos días en Madrid del Congreso Coronario y Estructural (CSC, por sus siglas en inglés) para presentar novedades en relación con sus soluciones de imagen multimodal e inteligencia artificial (IA) para Cardiología intervencionista.

En concreto, Philips ha expuesto los detalles de tres herramientas para apoyar los procedimientos en el ámbito, que son 'IntraSight Plus', 'DeviceGuide' y 'UniGuide 3D Live Guidance'. Las tecnologías incorporan capacidades de imagen intravascular, fisiología coronaria, IA y planificación mediante tomografía computarizada para facilitar la evaluación y el guiado de intervenciones coronarias y estructurales.

De este modo, la integración de la angiografía con técnicas como la tomografía computarizada, la ecocardiografía y la imagen intravascular permite reunir durante el procedimiento información que tradicionalmente se consulta en sistemas o estaciones de trabajo diferentes. Así, las soluciones presentan los datos de forma contextualizada y accesible para los equipos clínicos.

En primer lugar, 'IntraSight Plus' reúne en una única interfaz las capacidades de la plataforma 'IntraSight' para la obtención de imagen intravascular mediante ultrasonidos, la evaluación fisiológica mediante índices como 'iFR' y 'FFR' y, en las configuraciones correspondientes, el corregistro. De este modo, el intervencionista puede consultar información anatómica y funcional en un mismo entorno durante el procedimiento.

"Combinar fisiología coronaria e imagen intravascular permite comprender mejor las lesiones y orientar las decisiones terapéuticas", ha explicado el jefe de Sección de Cardiología del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, el doctor Javier Escaned, quien ha añadido que la solución "reúne ambos tipos de información en el entorno de trabajo del intervencionista, lo que favorece una valoración más completa de cada caso".

Por otra parte, los procedimientos cardíacos estructurales exigen navegar dispositivos por anatomías complejas e interpretar simultáneamente distintas modalidades de imagen mientras se trabaja sobre un corazón en movimiento, ante lo que el coordinador de la Unidad de Imagen Cardíaca Avanzada del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo (Pontevedra), el doctor Manuel Barreiro Pérez, ha señalado que es necesario "interpretar continuamente información procedente de distintas modalidades de imagen y compartirla con el equipo durante la intervención".

Por ello, "disponer de una referencia integrada sobre la relación entre el dispositivo y la anatomía cardíaca puede facilitar esa comunicación y contextualizar mejor la información", ha sostenido en relación con 'DeviceGuide', que está integrado en 'EchoNavigator' y en los sistemas de terapia guiada por imagen 'Azurion' de Philips. El dispositivo utiliza IA para identificar y seguir automáticamente dispositivos compatibles durante determinados procedimientos de reparación transcatéter borde a borde de la válvula mitral.

INTERVENCIONISMO CORONARIO

En cuanto a 'UniGuide 3D Live Guidance', se ha expuesto en la cita que en el intervencionismo coronario, la angiografía coronaria por TC realizada antes de la intervención aporta una visión tridimensional de los vasos y de la placa, pero la información suele consultarse en una estación de trabajo diferente del sistema utilizado para guiar el procedimiento.

Ante ello, la solución, con marcado CE e integrada en la plataforma 'Azurion', permite incorporar los datos de la angio-TC al entorno de la intervención, información que puede superponerse en 3D sobre la imagen en directo o mostrarse sincronizada junto a ella y consultarse desde la pantalla 'FlexVision' o el módulo táctil a pie de mesa. El sistema admite planificaciones realizadas con 'Philips Advanced Visualization Workspace' y con soluciones compatibles de otros fabricantes y, en su primera versión, también puede utilizarse en procedimientos estructurales y vasculares complejos.

Con todo, y aunque responden a necesidades diferentes, 'IntraSight Plus', 'DeviceGuide' y 'UniGuide 3D Live Guidance' comparten un objetivo, que es el de ayudar a los profesionales a interpretar durante las intervenciones información compleja, a menudo procedente de distintas modalidades de imagen, sin añadir pasos innecesarios a su trabajo.

"La innovación no consiste únicamente en generar nuevos datos, sino en presentarlos de forma integrada y útil dentro del flujo de trabajo", ha explicado el responsable de IGT Systems en Philips Ibérica, Jorge Hernández de Sande, que ha agregado que el enfoque en terapia guiada por imagen "es conectar sistemas, 'software' y modalidades de imagen para que el equipo clínico pueda acceder a la información relevante en el momento en que debe tomar sus decisiones".

Por último, el responsable de IGT Devices en Philips Ibérica, Antón Solé Rovira, ha destacado que la integración de los dispositivos con los sistemas de imagen "puede facilitar la coordinación del equipo durante las distintas fases de la intervención".