Empresas.- Philips presenta 'LumiGuide', tecnología de navegación 3D diseñada para procedimientos endovasculares

Philips presenta 'LumiGuide', tecnología de navegación 3D diseñada para procedimientos endovasculares - PHILIPS

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Philips Ibérica participa un año más en el congreso de la Sociedad Española de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular -SEACVE- con un programa centrado en la innovación en terapia guiada por imagen, y donde va a presentar una de sus principales novedades 'LumiGuide', basada en tecnología Fiber Optic RealShape (FORS), que permite visualizar dispositivos endovasculares en 3D y en tiempo real mediante guiado por fibra óptica, contribuyendo a reducir la dependencia de la fluoroscopia en determinadas fases del procedimiento.

Integrada en las soluciones de terapia guiada por imagen de Philips, 'LumiGuide' abre "nuevas posibilidades" en el abordaje de procedimientos endovasculares complejos, al facilitar una navegación avanzada dentro de la anatomía vascular y aportar información adicional al equipo clínico durante la intervención. "Esta tecnología puede contribuir a reducir la exposición prolongada a radiación tanto para pacientes como para profesionales sanitarios, al tiempo que favorece una mayor precisión y control durante el procedimiento", advierten.

"Esta tecnología supone una nueva generación de navegación inteligente en la cirugía endovascular que permite visualizar guía y catéter en tiempo real y de forma tridimensional mediante una fibra óptica avanzada que detecta cualquier curvatura o deformidad", explica el doctor Isaac Martínez, jefe de Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Los asistentes podrán conocer de primera mano 'LumiGuide' y conversar con especialistas de Philips sobre su integración en procedimientos endovasculares. La compañía mostrará además el avance pionero realizado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, primer centro en España en realizar casos con 'LumiGuide'/FORS y que cuenta con un quirófano híbrido cardiovascular equipado con Azurion FlexArm, IntraSight -IVUS- y FORS.

"Esta tecnología es de especial utilidad en el tratamiento endovascular de los aneurismas de aorta complejos, especialmente en procedimientos FEVAR (reparación endovascular fenestrada) y BEVAR (reparación endovascular ramificada), durante la cateterización de las arterias viscerales", añade el doctor Isaac Martínez.