Philips presenta en el Congreso SERAM una resonancia libre de helio o un TAC espectral con IA

Equipo de resonancia magnética sin helio BlueSeal Horizon de Philips - ROYAL PHILIPS

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Philips ha presentado entre sus nuevas soluciones en imagen médica, el 'BlueSeal Horizon', primer equipo de resonancia magnética 3.0T libre de helio del mercado, y el 'Verida Spectral CT', una nueva generación de TAC espectral con inteligencia artificial integrada, durante el 38 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), el encuentro que se celebra durante estos días en el Palacio de Congresos de Valencia.

'BlueSeal Horizon' es la primera plataforma de resonancia magnética 3.0T1 del sector completamente libre de helio2, que combina un imán sellado con capacidades avanzadas de inteligencia artificial para optimizar la velocidad, la precisión y la eficiencia clínica.

"Es una solución que combina sostenibilidad, automatización y calidad de imagen, sin helio y sin renunciar a prestaciones clínicas ni capacidades avanzadas", reconoce Jimena Lapuerta, responsable de negocio de Diagnóstico por Imagen de Philips Ibérica.

También presenta un TAC espectral basado en detección por inteligencia artificial, el 'Verida Spectral CT', que integra la imagen espectral impulsada por IA en la práctica clínica cotidiana y que recientemente ha sido instalado por primera vez en el mundo en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid.

El director médico del servicio de RM y TC y jefe de servicio de radiología de este hospital, el doctor Eliseo Vañó, destaca que esta tecnología "aporta información anatómica y funcional en una única adquisición optimizando la dosis de radiación, algo especialmente relevante en áreas como la imagen cardiovascular reforzando la confianza diagnóstica".

En esta línea, Philips ha lanzado 'SmartSpeed Precise', la técnica de aceleración de RM de última generación que integra una reconstrucción Dual AI3 para lograr imágenes hasta un 80%4 más nítidas y exploraciones hasta tres veces más rápidas.

"Esto contribuye a mejorar la experiencia del paciente, reducir el impacto del movimiento y optimizar el rendimiento de los equipos. Tecnologías como 'SmartSpeed Precise' y 'Verida Spectral CT' reflejan la evolución actual de la radiología hacia estudios más rápidos, imágenes de alta calidad y una mayor información clínica disponible para el especialista", en palabras del doctor Vañó.

SERAM también es el marco perfecto para que la compañía presente 'Rembra CT', el nuevo TAC que ha sido diseñado para responder a la realidad de los entornos clínicos de máxima exigencia, como urgencias, ictus, trauma o cuidados críticos. "Combina inteligencia artificial, reconstrucción avanzada y calidad de imagen de alta precisión con un amplio bore de 85 cm y un diseño optimizado para facilitar el acceso al paciente, incluso en casos complejos", explican.

Otra solución que ofrece Philips es 'Elevate Plus', un 'software' que introduce innovaciones en IA, imagen y flujos de trabajo conectados para los sistemas 'EPIQ Elite' y 'Affiniti'. "Para el radiólogo, contribuye a una mayor confianza diagnóstica y a resultados más reproducibles; para el técnico, ayuda a reducir pasos manuales y agilizar tareas repetitivas", según Sergio García Casado, responsable de negocio de Ultrasonidos de Philips Ibérica.