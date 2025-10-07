Philips y Hospital MiKS impulsarán la innovación en el tratamiento integral de patologías musculoesquelética. El acuerdo fue suscrito por Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica, y Pello Sánchez, CEO de Hospital MIKS. - PHILIPS

Royal Philips y Hospital MiKS han firmado un acuerdo de colaboración estratégica para impulsar la innovación en el tratamiento integral de patologías musculoesqueléticas, con el objetivo de avanzar conjuntamente en el diagnóstico, tratamiento y atención de pacientes en el ámbito de la ortopedia y traumatología.

Según señalan ambas compañías, la colaboración se fundamenta en pilares compartidos como la innovación y digitalización, calidad clínica, experiencia del paciente, sostenibilidad, y colaboración y formación continuada. "En Philips creemos firmemente que la innovación solo adquiere sentido cuando se traduce en un beneficio directo para pacientes y profesionales", ha reconocido el director general de Philips Ibérica, Miguel de Foronda.

Por su parte, el CEO de Hospital MiKS, Pello Sánchez, cree que esta alianza refuerza el compromiso de la compañía con la excelencia y la innovación en el tratamiento integral del aparato locomotor. "Colaborar con Philips nos permite incorporar las tecnologías más avanzadas y consolidarnos como un centro de referencia internacional, ofreciendo a nuestros pacientes y a la comunidad médica un entorno único donde convergen ciencia, innovación tecnológica y formación de vanguardia", ha señalado.

Como socio tecnológico, Philips pondrá a disposición del Hospital MiKS su portfolio más avanzado en imagen y soluciones digitales, orientadas a mejorar la eficiencia operativa, la precisión en el diagnóstico y la atención centrada en el paciente.

La propuesta también contempla la creación del Hospital MiKS como centro de referencia dentro de la red global de Philips; la incorporación de soluciones innovadoras en imagen y sistemas digitales para mejorar la eficiencia asistencial; el desarrollo de programas de formación médica en nuevas técnicas quirúrgicas y medicina regenerativa para el tratamiento integral del aparato locomotor apoyados en tecnología de última generación; e iniciativas conjuntas de proyección nacional e internacional, contribuyendo a la consolidación de Hospital MiKS.