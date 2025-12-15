Philips adquiere SpectraWAVE para reforzar su porfolio de intervención coronaria guiada por imagen e IA

Profesional utilizando 'Azurion', de Philips. - ROYAL PHILIPS

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Royal Philips ha informado este lunes de la firma de un acuerdo por el que adquiere la compañía SpectraWAVE, un fabricante de equipos médicos especializado en imagen intravascular, evaluación fisiológica basada en angiografía y aplicación de inteligencia artificial (IA) en imagen médica para el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria, con lo que Philips busca reforzar su porfolio en estas áreas.

"Reforzamos nuestra apuesta por la terapia guiada por imagen y ampliamos nuestro porfolio en el segmento de intervención coronaria con la incorporación de las innovaciones impulsadas por IA de SpectraWAVE en imagen intravascular de alta definición y evaluación fisiológica basada en angiografía, lo que nos permitirá ofrecer una mejor atención a más personas", ha explicado el CEO de Royal Philips, Roy Jakobs, sobre el acuerdo, del cual no han trascendido los términos financieros.

Las intervenciones coronarias percutáneas son procedimientos mínimamente invasivos que se apoyan en la imagen intravascular y la evaluación fisiológica para tratar la enfermedad coronaria. Un volumen creciente y significativo de evidencia científica demuestra que el uso de estas tecnologías mejora de forma sustancial los resultados clínicos en las intervenciones coronarias percutáneas.

En este ámbito, Royal Philips ha destacado las tecnologías con las que cuenta, en especial la terapia guiada por imagen 'Azurion', que se utiliza para tratar cada año a más de 7,6 millones de pacientes en más de 80 países. Esta plataforma está integrada con un porfolio en expansión de dispositivos avanzados de diagnóstico y tratamiento, con los que la compañía quiere contribuir a atender a una población de pacientes cada vez más amplia y compleja. En el caso de la enfermedad coronaria, más de 300 millones de personas se ven afectadas en todo el mundo.

'HYPERVUE' Y 'X1-FFR'

"Philips comparte nuestra firme convicción de que la convergencia entre imagen intravascular, fisiología coronaria e inteligencia artificial puede transformar de manera fundamental el tratamiento de todos los pacientes con enfermedad coronaria. Esta colaboración nos permite integrar y escalar 'HyperVue' y 'X1-FFR' dentro del ecosistema líder mundial de terapia guiada por imagen, ampliando las opciones para los clínicos y respaldando una atención más consistente y de alta calidad para los millones de pacientes que dependen cada año de la intervención coronaria", ha señalado el CEO de SpectraWAVE, Eman Namati.

De este modo, el porfolio de Philips se amplía con el sistema de imagen 'HyperVue', una plataforma de imagen intravascular que combina 'DeepOCT' (tomografía de coherencia óptica de nueva generación y alta capacidad) y 'NIRS' (espectroscopia de infrarrojo cercano) dentro del nuevo segmento de imagen 'Enhanced Vascular Imaging' (EVI), proporcionando imágenes estructurales y composicionales detalladas de las arterias coronarias durante las intervenciones coronarias percutáneas.

El sistema permite una configuración y adquisición rápidas, así como un análisis automatizado de imágenes mediante inteligencia artificial. En combinación con 'Eagle Eye Platinum' digital IVUS y las tecnologías 'IntraSight' de Philips, 'HyperVue' ampliará el abanico de herramientas de imagen intravascular disponibles para los clínicos -'IVUS', 'DeepOCT', 'NIRS' y fisiología derivada de guía y de angiografía- todas ellas orquestadas a través de sistemas integrados para adaptar la guía a cada paciente y lesión.

Por su parte, 'X1-FFR' es una solución fisiológica habilitada por IA y derivada de la angiografía que calcula la reserva fraccional de flujo (FFR) a partir de un único angiograma coronario, proporcionando una evaluación no invasiva de la isquemia y transformando las imágenes radiológicas convencionales en datos de fisiología coronaria, lo que simplifica los flujos de trabajo de la intervención coronaria percutánea.

'X1-FFR' complementa la tecnología 'OmniWire iFR' de Philips al extender la guía fisiológica a escenarios sin guía y dotar a los clínicos de un conjunto de herramientas versátil para ampliar la adopción de la fisiología coronaria en la práctica clínica diaria.

"Con este anuncio seguimos ampliando el papel de los procedimientos mínimamente invasivos de terapia guiada por imagen, que se asocian a mejores resultados clínicos y a una mayor eficiencia de costes. La adquisición de las tecnologías de nueva generación de SpectraWAVE para la imagen intravascular coronaria y la evaluación fisiológica representa un paso significativo en la ampliación de nuestro porfolio con tecnologías disruptivas impulsadas por IA, que ayudan a los profesionales sanitarios a decidir, guiar, tratar y confirmar el tratamiento en un único entorno", ha subrayado el líder de Negocios de Terapia Guiada por Imagen de Philips, Bert van Meurs.