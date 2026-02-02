PharmaMar repite como empresa española que más invierte en I+D con relación a sus ingresos y por empleado

Sede PharmaMar. - PHARMAMAR

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

PharmaMar se ha situado por undécimo año consecutivo como la empresa española que más invierte en investigación y desarrollo (I+D) en relación con sus ingresos y por empleado, según el informe 'The 2025 EU Industrial R&D Investment Scoreboard', publicado por el Joint Research Center de la Comisión Europea.

Según ha detallado la biofarmacéutica en un comunicado, destinó el 57 por ciento de sus ingresos a I+D, lo que supone alrededor de 100 millones de euros, casi el doble de la media del sector farmacéutica, que se sitúa en el 30 por ciento. Además, lidera la inversión de I+D por empleado, destinando cerca de 200.000 euros por colaborador a la investigación.

A nivel europeo, PharmaMar ha escalado 17 posiciones hasta alcanzar el puesto 241 en la lista de inversión privada en I+D, situándose como el segundo grupo farmacéutico en España que más invierte en I+D en términos absolutos, solo por detrás de Grifols.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este miércoles, PharmaMar ha reafirmado su compromiso con los pacientes, a través de la inversión en investigación como la única vía para avanzar en oncología.

En sus 40 años de trayectoria, la compañía ha invertido más de 1.200 millones de euros en investigación. De este modo, ha obtenido la aprobación de tres fármacos para el tratamiento de cuatro tipos de cáncer, como son el sarcoma de tejidos blandos, cáncer de ovario, mieloma múltiple y cáncer de pulmón de célula pequeña.