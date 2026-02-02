Pfizer lanza en España 'Hympavzi' para tratar la hemofilia mediante pluma precargada y administración semanal

Archivo - Sangre. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / DESIGN CELLS - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pfizer ha lanzado en España 'Hympavzi' (marstacimab), un tratamiento profiláctico subcutáneo que se presenta en pluma precargada para su administración semanal en adultos y adolescentes a partir de 12 años con hemofilia A o B grave sin inhibidores y que busca facilitar la adherencia al tratamiento.

Según ha detallado la compañía, este tratamiento ha demostrado en el ensayo clínico internacional de fase 3 'Basis' una reducción del 35,5 por ciento en la tasa media anualizada de sangrados tratados en comparación con la profilaxis previa con factores de reemplazo. El estudio avaló la seguridad y eficacia del tratamiento, administrado durante 12 meses.

El director médico de Pfizer España, José Chaves, ha puesto en valor los resultados de este estudio, indicando que muestran el "potencial" de esta terapia "para combinar eficacia, seguridad y una administración sencilla" y responder a una necesidad importante de los pacientes.

El tratamiento está aprobado en más de 40 países y presenta un mecanismo de acción diferente al de los tratamientos sustitutivos con FVIII y FIX. En lugar de reemplazar los factores de coagulación ausentes o deficitarios, está diseñado para dirigirse al inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI), uno de los mecanismos naturales del cuerpo que regula el inicio de la coagulación. De este modo, ayuda a restablecer el equilibrio entre sangrado y coagulación, ofreciendo así una combinación de protección frente a los sangrados, buena tolerancia y una administración sencilla.

"Contar con una opción de administración subcutánea con un dispositivo precargado facilita de forma notable la administración del tratamiento, nos ayuda a simplificar el tratamiento y, por ende, reducimos la carga emocional y logística que asumen los pacientes y sus familias", ha destacado la hematóloga del Hospital Universitario Vall d'Hebron (Barcelona), Olga Benítez, sobre las ventajas de 'Hympavzi'.

En paralelo, la jefa de Sección de Trombosis y Hemostasia en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y presidenta de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), María Teresa Álvarez, ha señalado que todo ello permite a los pacientes una mayor participación en la vida laboral, educativa y social, con un futuro "mucho más optimista".

El presidente de la Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO), Daniel-Aníbal García ha subrayado la importancia de contar con alternativas terapéuticas que faciliten el día a día de los pacientes y les ayuden a ganar control sobre aspectos fundamentales. "Refuerza nuestra esperanza de un futuro con menos limitaciones y mayor autonomía", ha resaltado.