Pfizer impulsa una guía para ayudar a las personas con coagulopatías a viajar con mayor seguridad

Imagen de la guía. - PFIZER

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía Pfizer ha impulsado la reedición de la guía 'Coagulopatías y viajes: lo que necesitas saber', un documento actualizado que ofrece recomendaciones claras y prácticas para que las personas con trastornos de la coagulación puedan planificar y disfrutar de sus desplazamientos de manera segura.

Según los expertos, viajar con este tipo de enfermedades requiere adoptar determinadas precauciones, como llevar la medicación necesaria y prever la posible necesidad de atención especializada en el destino. No obstante, añaden que el conocimiento y abordaje actuales de estas patologías permiten que estos desplazamientos puedan realizarse con mayores garantías de seguridad.

En este contexto, la guía se estructura en tres bloques diferenciados: antes, durante y después del viaje, que abordan los principales aspectos organizativos y asistenciales a tener en cuenta en cada etapa. Además, incorpora una lista de comprobación o 'checklist' destinada a facilitar la preparación previa y asegurar que se dispone de toda la documentación y el material necesarios.

"Iniciativas como esta reflejan un compromiso que va más allá de la innovación, es estar cerca de las necesidades diarias de los pacientes. La colaboración constante con distintas entidades, profesionales y asociaciones de pacientes es primordial para ofrecer recursos que contribuyan de forma significativa a mejorar la salud y el bienestar de las personas con coagulopatías", ha declarado el director médico de Pfizer España, José Chaves.

Según el especialista del Servicio de Hematología del Hospital Regional de Málaga, Francisco López, "este documento no tiene otro fin que convertirse en una herramienta útil y de apoyo para las personas con una coagulopatía, de modo que no detengan sus planes a causa de su enfermedad". "Lo que buscamos es responder a sus dudas y facilitar un disfrute seguro de los viajes, sin descuidar su bienestar. La preparación adecuada y el respaldo del equipo médico son pilares fundamentales para lograr esa tranquilidad", ha añadido.

En esta línea, el jefe del Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona), Rubén Berrueco, subraya que "ver cómo los niños y jóvenes con hemofilia u otras coagulopatías pueden hoy en día disfrutar de su tiempo libre de forma segura es muy satisfactorio desde el punto de vista profesional. Aportar recursos prácticos para que las familias pierdan el miedo y puedan vivir estas experiencias con total tranquilidad es fundamental, ya que el ocio, los viajes y el descanso también forman parte indispensable de su desarrollo, salud y bienestar".

"Esta guía supone un paso más allá del ámbito clínico. Basada en la experiencia acumulada de pacientes y profesionales sanitarios, se configura como un documento cercano a la realidad diaria y orientado a mejorar la calidad de vida, contribuyendo además a derribar barreras y estigmas en torno a los trastornos hemorrágicos", afirma Juan Andrés De Pablo, profesor e investigador de la Universidad Europea de Madrid, paciente y presidente de la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid (ASHEMADRID).

PLANIFICACIÓN Y PREVENCIÓN: PILARES DE UN VIAJE SEGURO

Más allá del manejo de la propia patología, las personas con coagulopatías pueden verse expuestas a diferentes enfermedades infecciosas presentes en su destino. Por ello, la guía dedica especial atención a los pasos preventivos, como la inmunización o la preparación de informes médicos, así como a protocolos básicos de actuación como el método RICE (Reposo, Hielo, Compresión y Elevación) ante posibles traumatismos.

Para el jefe de Servicio de Sanidad Exterior del Centro de Vacunación Internacional de Algeciras y presidente la Sociedad Española de Medicina del Viajero (SEMEVI), José Francisco Gallegos, "es prioritario adoptar medidas de prevención frente a los riesgos sanitarios en destino, lo que incluye acudir a un Centro de Vacunación Internacional, recibir las vacunas indicadas y mantener hábitos de higiene adecuados durante el viaje. Estas medidas son tan importantes como disponer de la medicación necesaria, ya que la salud es la base para poder disfrutar plenamente del viaje".

La planificación sanitaria en los desplazamientos internacionales es otro de los aspectos abordados. Sobre ello, Miguel Dávila, subdirector adjunto de Sanidad Exterior de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, subraya la importancia de la anticipación como principal herramienta preventiva. "La planificación previa permite recopilar la información necesaria sobre el país de destino y contribuye a garantizar un viaje seguro y sin incidencias, facilitando la continuidad de la atención sanitaria fuera de nuestras fronteras", concluye.

El documento cuenta con el aval de las principales entidades del sector, incluyendo la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la Sociedad Española de Medicina del Viajero (SEMEVI), la Real Fundación Victoria Eugenia, la Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO), la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid (ASHEMADRID) y la colaboración del Ministerio de Sanidad.