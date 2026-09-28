Pfizer, Fundación Pfizer y Wayra lanzan un reto para optimizar la eficiencia en las consultas hospitalarias

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Wayra, el corporate venture capital de Telefónica, Pfizer y la Fundación Pfizer ponen en marcha una nueva edición de Innomakers4Health, el programa que conecta innovación, tecnología y salud para impulsar soluciones capaces de responder a desafíos reales del sistema sanitario, con el que optimizar la eficiencia en las consultas externas de los hospitales.

Según señala, el reto de esta edición se centra en una cuestión clave para la organización asistencial: cómo liberar tiempo clínico mediante la reducción de tareas administrativas y la mejora de procesos en consultas externas, con el fin de optimizar la eficiencia de la práctica clínica y la experiencia de los pacientes. Para ello, el hackathon reunirá durante dos jornadas a perfiles que trabajarán en el diseño de propuestas tecnológicas aplicables al entorno sanitario.

La convocatoria se dirige a estudiantes, profesionales con o sin experiencia con formación en carreras STEM e interés por el sector sanitario, así como a personas con formación en ciencias sociales. El objetivo es reunir perfiles complementarios que permitan abordar el reto desde una mirada tecnológica, clínica y organizativa.

Una novedad de esta edición es la colaboración del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, que ha participado en la definición del reto. Además, durante el desarrollo del hackathon, mentores y expertos del hospital acompañarán a los equipos participantes para orientar la creación de soluciones desde una perspectiva próxima a la práctica clínica y a las necesidades reales de las consultas externas.

"Una buena idea tecnológica solo genera impacto cuando es capaz de convertirse en una solución viable, escalable y preparada para integrarse en un entorno tan complejo como el sanitario. En Wayra queremos ayudar a los participantes a dar ese paso, combinar creatividad y conocimiento técnico con capacidad de ejecución y visión emprendedora, al tiempo que contribuimos al propósito de Telefónica de ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos y las empresas a las tecnologías digitales. Innomakers4Health ofrece un espacio privilegiado para transformar el talento en proyectos con recorrido más allá del propio hackathon", afirma Andrés Saborido, CEO de Wayra.

"La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están abriendo oportunidades sin precedentes para transformar la atención sanitaria. En Pfizer creemos que la innovación cobra su verdadero valor cuando responde a necesidades reales del sistema de salud y contribuye a mejorar la experiencia de profesionales y pacientes. Con el reto de este año queremos impulsar el talento emprendedor y la colaboración multidisciplinar para desarrollar soluciones capaces de liberar tiempo del clínico, optimizar procesos y ayudar a construir una sanidad más eficiente, sostenible y centrada en las personas", señalaJosé Chaves, director médico de Pfizer España.

Solo 100 candidatos serán seleccionados para participar en Innomakers4Health, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre en 42 Madrid Fundación Telefónica. Las personas seleccionadas deberán desarrollar su propuesta en grupos de cinco, con el apoyo de profesionales de Wayra, Pfizer, Fundación Pfizer y el Hospital Universitario de La Princesa.

"Impulsamos Innomakers4Health con la convicción de que la innovación surge cuando conectamos talento diverso con desafíos reales del sistema de salud", señala Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación Pfizer, quien destaca que "la colaboración del Hospital Universitario de La Princesa en esta edición permite a los participantes trabajar sobre una necesidad identificada desde la práctica asistencial y acercar sus soluciones a un entorno donde podrían llegar a generar un impacto tangible. Ese es precisamente el objetivo de este programa: convertir las ideas en oportunidades de mejora del sistema sanitario".

El equipo ganador recibirá un premio en metálico de 3.000 euros. Además, tendrá la posibilidad de acelerar su proyecto en InnomakersLAB, el hub de Pfizer, junto con Wayra, que dará acceso a un programa de mentorización durante seis meses para empezar a desarrollar la idea ganadora del Hackathon. Tras el proceso de aceleración, el equipo ganador podría tener también la posibilidad de realizar un piloto de la solución ideada en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.