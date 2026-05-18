Archivo - Pfizer duplica el número de pacientes involucrados en sus ensayos clínicos en España, con "5.165 en 2025" - LUIS DOMINGO - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Pfizer ha informado de que ha duplicado el número de pacientes involucrados en sus ensayos clínicos, "pasando de 2.495 en 2024 a 5.165 en 2025", lo que ha asegurado que muestra su "compromiso" de "poner a las personas en el centro" y cumplir el propósito de "traer innovaciones que cambian la vida de los pacientes".

Según ha indicado este laboratorio, el referido dato procede de su 'Informe de Impacto 2025', un documento que ha explicado que recoge sus principales "avances" en "investigación biomédica, innovación terapéutica, sostenibilidad y responsabilidad social a lo largo del último ejercicio". Este ofrece "un análisis completo" de su papel "dentro del ecosistema sanitario español, con datos sobre ensayos clínicos, inversión en I+D+i, producción industrial y acción medioambiental, entre otros aspectos", ha concretado.

"Este informe muestra cómo integramos la sostenibilidad y el impacto social en nuestra estrategia y en la toma de decisiones diarias, siempre con el paciente en el centro", ha explicado al respecto el presidente de Pfizer España, Carlos Murillo, quien ha añadido que refleja "con datos" la "contribución al progreso sanitario y científico del país", así como el "compromiso" con "el fortalecimiento del sistema de salud y de la sociedad".

Para ello, el texto expone que esta entidad "participó en 117 ensayos clínicos en 13 áreas terapéuticas, de los cuales el 61 por ciento de los ensayos correspondió al área de Oncología". Además, "colaboró con 792 centros de investigación", ha afirmado, para agregar que, "en términos de inversión, la compañía se sitúa en 60,5 millones de euros en I+D+i, según los últimos datos disponibles del 'Profarma' de 2024".

Junto a ello, ha puesto en valor "el lanzamiento de cuatro tratamientos para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, la colitis ulcerosa activa de moderada a grave y las infecciones intraabdominales y urinarias complicadas, así como la reintroducción de un tratamiento para dejar de fumar". "El compromiso con los pacientes se tradujo también en la colaboración con más de 50 asociaciones de pacientes, a través de más de 80 iniciativas centradas en concienciación, formación y mejora del acceso a tratamientos", ha sostenido también.

Por otra parte, ha señalado que "la Fundación Pfizer continuó impulsando la ciencia, la tecnología y la innovación mediante iniciativas como los 'Premios de Innovación Científica para Jóvenes Investigadores', el programa educativo en colegios 'Health Guardians' y proyectos de apoyo al emprendimiento como 'Innomakers4Health' o 'e-Dea Salud'".

"En el ámbito de la gestión de personas, Pfizer España renovó por sexto año consecutivo el sello 'Top Employer', alcanzando una puntuación del 93,42 por ciento", ha proseguido, tras lo que ha informado de que "la plantilla está formada por 1.131 profesionales, con un 60 por ciento de mujeres, y cuenta con políticas orientadas al bienestar, la diversidad, la igualdad y la conciliación". Junto a ello, colabora con distintas fundaciones "para fomentar la inclusión de personas con discapacidad intelectual o funcional", ha explicado.

CAPÍTULO DESTACADO PARA EL MEDIOAMBIENTE

Otro aspecto abordado por este documento es del medioambiente, y es que esta organización ha recordado que mantiene su "hoja de ruta hacia las cero emisiones netas en 2040, con el objetivo global de reducir un 46 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 2019". También, muestra que "invierte en la transición hacia un modelo energético de bajas emisiones de dos maneras", ha subrayado.

La primera de ellas es "incorporando en las instalaciones tecnologías de baja o cero emisión de carbono", mientras que la segunda es "firmando acuerdos virtuales de compra de energía (VPPA)", los cuales "permiten respaldar la compra de electricidad renovable mediante la emisión de certificados de atributos energéticos", ha concretado.

Pfizer España recoge también en este texto que, "a nivel local, la planta de producción alcanzó en 2025 el objetivo de 'cero vertedero', gestionando el 100 por cien de sus residuos mediante reciclaje (71%), reutilización o prevención (4%) y valorización energética (25%)". "Además, se pusieron en marcha ocho proyectos de eficiencia energética, con un ahorro estimado de 1.480 MWh al año", ha declarado, para recordar que "la instalación consume energía 100 por cien renovable desde 2019".

Por último, ha puesto en valor que, en 2025, fue reconocida por distintas iniciativas, entre ellas el Festival Internacional de Publicidad Social, los Premios Aspid, Podcast Days, y los rankings de Merco, que la sitúan como la segunda con mejor reputación del sector farmacéutico y entre las 100 empresas más responsables de España.