Pfizer y Deloitte impulsan un grupo con 14 hospitales para avanzar en innovación sanitaria e IA

Archivo - Los trabajadores médicos tocan la revolución médica virtual y el avance de la tecnología Inteligencia Artificials - TOOWONGSA ANURAK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pfizer España, en colaboración con Deloitte España, ha puesto en marcha InnovaSalud Spain, que reúne a responsables de innovación de 14 hospitales de referencia con el objetivo de acelerar la transformación digital del sistema sanitario, impulsar la adopción de tecnologías emergentes y abordar los retos asociados a la inteligencia artificial en el ámbito clínico.

"La iniciativa nace para dar respuesta a la necesidad creciente de acelerar la innovación en salud, con especial atención al papel de la inteligencia artificial en la mejora del diagnóstico, el tratamiento, la gestión hospitalaria y la prevención de enfermedades", señalan.

Al mismo tiempo, el grupo aborda los principales retos asociados a la adopción de estas tecnologías, como la protección de los datos, los posibles sesgos algorítmicos y las implicaciones éticas de su aplicación en el ámbito clínico.

Además, este grupo analiza el grado de preparación de los centros sanitarios para integrar la innovación en la práctica clínica y la gestión diaria, a través del análisis e identificación de barreras comunes y de los modelos más eficaces para acelerar la adopción de estas tecnologías de forma segura y sostenible.

CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE 14 HOSPITALES DE REFERENCIA

InnovaSalud Spain está integrada por los responsables de innovación de 14 hospitales de referencia, consolidándose como un espacio estable de colaboración entre profesionales de la innovación en el ámbito sanitario. Los hospitales que conforman el grupo son:

Hospital Universitario Virgen Macarena; Hospital Universitario Vall d'Hebron; Hospital Universitario Virgen del Rocío; Hospital Universitario y Politécnico La Fe; Hospital Universitario La Paz; Hospital Clínico Universitario de Santiago Hospital Sant Joan de Déu; Hospital Clínic de Barcelona; Hospital General Universitario Dr. Balmis; Hospital Clínico San Carlos; Hospital Universitari Son Espases; Clínica Universidad de Navarra; Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, y el Hospital Universitario 12 de Octubre

Anna Sala, jefa de la Unidad de Innovación del Hospital Vall d'Hebron, ha afirmado que "formar parte de InnovaSalud Spain es una gran oportunidad para colaborar con otros hospitales de referencia y compartir un conocimiento que resulta crítico para avanzar en la transformación digital de nuestros centros".

"Este ecosistema nos permite abordar retos comunes de una forma más ágil y nos permite acelerar la implantación de soluciones innovadoras, como la inteligencia artificial, que benefician directamente a nuestros pacientes al mejorar la calidad y eficiencia de la asistencia", ha añadido.

Asimismo, Julio Mayol, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, ha destacado que "el grupo InnovaSalud Spain constituye un estamento esencial para alinear el enorme potencial de la inteligencia artificial con el rigor de la investigación científica y la ética clínica en España".

"La integración responsable de estas tecnologías en la sanidad nos exige mantener un diálogo colaborativo y transparente entre todos los actores implicados, y este grupo es el entorno idóneo para asegurar que la innovación impulse la eficiencia y promueva una medicina más precisa, predictiva y personalizada en beneficio de los pacientes", ha añadido.