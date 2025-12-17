Pfizer anuncia resultados positivos de una nueva combinación para tratar el cáncer de mama metastásico HER2+

Archivo - Imagen de recurso de una mamografía. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía Pfizer ha anunciado resultados positivos del ensayo clínico en fase 3 'HER2CLIMB-05', en el que se investiga el inhibidor de tirosina quinasa tucatinib ('Tukysa') como parte de una combinación de tratamiento de mantenimiento en primera línea, tras una inducción basada en quimioterapia, en pacientes con cáncer de mama metastásico (CMm) HER2+.

El objetivo primario del estudio -presentado en el 48º Simposio de cáncer de mama de San Antonio (SABCS, por sus siglas en inglés)- mostró una reducción del 35,9 por ciento en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte entre las pacientes tratadas con la combinación de tucatinib, trastuzumab y pertuzumab en comparación con aquellas tratadas con placebo, trastuzumab y pertuzumab.

La mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) fue de 24,9 meses para la primera combinación frente a 16,3 meses en el grupo de placebo, lo que representa una extensión de 8,6 meses en la mediana de SLP. Además, se observó un beneficio en la SLP para todos los subgrupos de pacientes preespecificados, incluidos los de nuevo diagnóstico o recurrente, la enfermedad con receptor hormonal (RH) positivos o negativos, y con o sin presencia de antecedentes de metástasis cerebrales al inicio del estudio.

"La mayoría de los pacientes con cáncer de mama metastásico HER2+ se enfrentan a una progresión de la enfermedad los dos años posteriores al inicio del tratamiento de primera línea que, a menudo, requiere una transición a la quimioterapia", ha comentado el doctor José Chaves, director Médico de Pfizer España.

"Estos resultados demuestran que añadir este inhibidor de tirosina quinasa a la terapia de mantenimiento de primera línea prolonga el tiempo que los pacientes viven sin que su enfermedad progrese, al tiempo que mantiene un perfil de seguridad manejable, lo que sugiere un nuevo enfoque prometedor que podría mejorar el estándar de atención actual para el CMm HER2+", ha explicado Chaves.

NUEVO ESTÁNDAR DE TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

Durante este 2025 se estima que cerca de 37.500 mujeres han sido diagnosticadas de cáncer de mama en España. De todas estas, entre el 5 y el 6 por ciento presentarán metástasis al momento del diagnóstico, y aproximadamente el 30 por ciento la desarrollarán con el tiempo.

La proteína HER2 se sobreexpresa en hasta un 15-20 por ciento de los cánceres de mama y se asocia con un mal pronóstico, con una tasa de supervivencia a distancia estimada a cinco años para el CMm HER2+ del 41-47 por ciento.

El tratamiento de mantenimiento estándar de primera línea no ha cambiado desde 2012, y la mayoría de los pacientes con CMm HER2+ se enfrentan a la progresión de la enfermedad a los dos años siguientes al inicio del tratamiento. Hasta hace poco, los avances para estos pacientes eran limitados.

"En Pfizer estamos totalmente comprometidos con el avance de opciones terapéuticas que mejoren significativamente la vida de las pacientes con cáncer de mama metastásico, y nos enorgullece poder compartir estos resultados prometedores", ha indicado el doctor Chaves.

Actualmente, esta opción terapéutica no se encuentra aprobada para el tratamiento de primera línea. Desde su aprobación inicial por la FDA (Food Drug Administration) en 2020 y en España desde 2023, la combinación de esta alternativa con trastuzumab y capecitabina se ha convertido en estándar de atención para pacientes con CMm HER2+ tras dos líneas de tratamiento previo con terapia anti-HER2.