Pfizer anuncia resultados positivos de 'Lorviqua' para cáncer de pulmón no microcítico avanzado ALK+

Archivo - Cáncer de pulmón. - DA-KUK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Pfizer ha anunciado resultados positivos del seguimiento a siete años del ensayo de fase III 'Crown', que evalúa 'Lorviqua' (lorlatinib), un inhibidor ALK positivo de tercera generación, frente a crizotinib, en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado ALK positivo no tratados previamente.

Los resultados, presentados en el congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés), muestran que los pacientes tratados con lorlatinib tuvieron una probabilidad del 55 por ciento de supervivencia libre de progresión (SLP), en comparación con el tres por ciento con la terapia de control.

Además, la mediana de SLP no fue alcanzada, lo que representa una reducción del 81 por ciento en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte, con respecto a la terapia de control.

"Aunque no podemos hacer comparaciones directas de diferentes estudios, estaríamos hablando de la supervivencia libre de progresión más prolongada registrada hasta la fecha en cáncer de pulmón", ha destacado el director médico de Pfizer España, José Chaves.

Lorlatinib también previno y controló de forma duradera las metástasis cerebrales, con una reducción del 94 por ciento del riesgo de desarrollar progresión intracraneal, sin que se produjeran nuevos eventos de progresión intracraneal después de los primeros 30 meses. La mediana de tiempo hasta que la enfermedad progresó a nivel intracraneal no se alcanzó con lorlatinib y fue de 16,4 meses con la terapia de control.

En el momento del análisis, el 44 por ciento de los pacientes del estudio 'Crown' seguía recibiendo este tratamiento de nueva generación, en comparación con el tres por ciento de los pacientes que recibía crizotinib.

Los perfiles de seguridad de lorlatinib y crizotinib en el seguimiento a siete años han sido consistentes con los resultados anteriores. Los eventos adversos relacionados con el tratamiento que llevaron a interrumpir el tratamiento fueron del cinco por ciento con lorlatinib y del seis por ciento con crizotinib. No hubo interrumpciones permanentes debido a eventos adversos relacionados con el tratamiento ocurridos tras los primeros 26 meses con lorlatinib.

"CAMBIO DE PARADIGMA"

El jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz y presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Javier de Castro, ha afirmado que los resultados son "extraordinarios" y suponen un "cambio de paradigma" en las expectativas del tratamiento para los pacientes de cáncer de pulmón no microcítico ALK+ en estadios avanzados.

"Observar este nivel de beneficio a largo plazo con una terapia oral diaria, tanto en el mantenimiento de la supervivencia libre de progresión como en la prevención de metástasis cerebrales, habría sido difícil de imaginar cuando se desarrollaron las primeras terapias dirigidas contra el ALK hace una década", ha detallado.

En la misma línea, la jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de A Coruña, Rosario García Campelo, ha puesto en valor los datos del ensayo, destacando que "refuerzan la posibilidad de controlar la enfermedad a largo plazo y suponen un avance relevante e histórico en cáncer de pulmón avanzado y para quienes conviven con esta patología".