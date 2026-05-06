Empresas.- Pfizer anuncia datos en vida real de su vacuna antineumocócica conjugada 20-valente en ENI y neumonía

Archivo - Pfizer anuncia datos en vida real de su vacuna antineumocócica conjugada 20-valente en ENI y neumonía - PFIZER - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Pfizer ha informado en relación con un estudio con datos en vida real que ha mostrado que su vacuna antineumocócica conjugada 20-valente (PCV20) "reduce el riesgo de enfermedad neumocócica invasiva (ENI) y neumonía por cualquier causa en adultos mayores de 65 años o de esta edad ".

En concreto, este trabajo de efectividad, que ha sido publicado en la revista especializada 'The Lancet Infectious Diseases', ha sido llevado a cabo a través de una investigación a gran escala realizada en Estados Unidos en más de 16,5 millones de personas de 65 o más años, desde julio de 2022 y hasta junio de 2024, los cuales fueron inscritos en la base de datos de 'Medicare'.

Estos resultados constatan que la vacuna "es efectiva en la reducción del riesgo de ENI, neumonía neumocócica, neumonía por todas las causas e infección del tracto respiratorio inferior", ha continuado Pfizer, cuyo director médico en España, el doctor José Chaves, ha indicado que los mismos "no solo validan la ciencia" detrás de la vacuna, sino que reafirman el "compromiso" por "la prevención".

A su juicio, "la evidencia es clara: la vacunación funciona y marca una diferencia sustancial a la hora de prevenir enfermedades". Tal es así que el estudio recoge que esta "se asoció con una efectividad del 15,2 por ciento frente a la neumonía por todas las causas y del 25,6 por ciento frente la ENI por cualquier serotipo".

LOS MEJORES RESULTADOS, EN CIUDADANOS DE 85 AÑOS O MÁS E INMUNOCOMPROMETIDOS

"Estos hallazgos son especialmente relevantes para las poblaciones de mayor riesgo, ya que las mayores reducciones en el número de casos se observaron en los adultos mayores de 85 años o de esta edad y en individuos inmunocomprometidos", ha confirmado este laboratorio, mientras que Chaves ha declarado que "estos datos deben servir como un catalizador para reforzar los programas de vacunación en adultos y garantizar que esta protección llegue a todos los que la necesitan, sin dejar a nadie atrás".

Por su parte, el profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la madrileña Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Móstoles y director de su departamento de Especialidades Médicas y Salud Pública, el doctor Ángel Gil, ha señalado que "contar con una evidencia en vida real de esta magnitud, analizando a más de 16 millones de personas, supone un hito para la prevención de enfermedades neumocócicas".

"El análisis de estos datos confirma que la protección observada en los ensayos clínicos se traduce de forma eficaz a la práctica clínica diaria, ofreciendo una barrera robusta frente a la neumonía en un grupo de población especialmente sensible, como es el de la población mayor", ha continuado, tras lo que ha explicado que esta es "una evidencia más de que las vacunas conjugadas de amplio espectro son una herramienta fundamental para favorecer un envejecimiento saludable" y reducir "la presión" sobre el sistema sanitario.

Por último, desde Pfizer han indicado que este estudio en vida real muestra "una protección alineada con los resultados previos de PCV13 y confirma la relevancia clínica de los serotipos incluidos en esta vacuna en la enfermedad respiratoria del adulto". Además, "supone la primera evidencia de efectividad de una vacuna de valencia ampliada entre las actualmente disponibles", ha finalizado.