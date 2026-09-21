Archivo - Mujer con vitíligo tomando el sol en un velero - - MILJKO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pfizer ha anunciado resultados positivos en dos ensayos clínicos de fase 3 que evalúan la eficacia y seguridad de ritlecitinib ('Litfulo') una vez al día en pacientes con vitíligo no segmentario (VNS) tanto activo como estable, y con un amplio espectro de gravedad de la enfermedad.

El estudio TRANQUILLO incluyó a pacientes a partir de 12 años de edad, mientras que TRANQUILLO 2 aleatorizó exclusivamente a pacientes adultos. En ambos estudios, las dosis de 50 y 100 miligramos lograron mejoras significativas y clínicamente relevantes frente a placebo en los objetivos co-primarios de repigmentación facial y corporal total, medidos con el Índice de Puntuación del Área de Vitíligo (VASI, por sus siglas en inglés).

Basándose en estos resultados, Pfizer tiene previsto solicitudes de autorización ante las autoridades regulatorias mundiales para su evaluación como una nueva opción de tratamiento sistémico oral para adultos con vitíligo no segmentario.

Para el doctor Ignasi Figueras, dermatólogo del Hospital Universitari de Bellvitge, "vivir con vitíligo no segmentario puede tener un profundo impacto en el día a día de los pacientes. Al tratarse de una patología impredecible y con limitaciones en los tratamientos disponibles, muchos de ellos experimentan frustración".

Por ello, añade que, "con los resultados de estos ensayos, en los que este medicamento ha demostrado mejoras significativas en la repigmentación tanto facial como corporal, nos permite vislumbrar un nuevo paradigma en el abordaje del vitíligo, con terapias sistémicas dirigidas a aquellos pacientes cuya carga de la enfermedad requiere algo más que un tratamiento localizado".

"Esta molécula tiene un mecanismo de acción único que se dirige a las quinasas de la familia TEC y JAK3, lo que da lugar a su perfil clínico distintivo. (...) Estos hallazgos refuerzan el potencial de que tiene para convertirse, si es aprobado, en una nueva opción de tratamiento sistémico oral para adultos con vitíligo no segmentario, capaz de mejorar de forma significativa la repigmentación facial y corporal total y ayudar a mantenerla en el tiempo", explica el doctor José Chaves, director médico de Pfizer España.

Aunque frecuentemente se trata como una afección estética, el vitíligo es una enfermedad autoinmune grave que puede tener un impacto considerable en la vida de los pacientes mucho más allá de los síntomas físicos. Además, al tratarse de una patología crónica, pueden ser necesarias opciones de tratamiento sistémico para ayudar a los pacientes a restaurar la pigmentación de la piel y mantenerla a lo largo del tiempo.