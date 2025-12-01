'Lynkuet' de Bayer recibe la autorización en la UE para tratar los síntomas vasomotores de la menopausia

Archivo - Imagen de archivo de un centro de Bayer. - BAYER - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía Bayer ha anunciado que la Comisión Europea (CE) ha concedido la autorización de comercialización en la Unión Europea (UE) para elinzanetant bajo la marca 'Lynkuet', un compuesto para el tratamiento de los síntomas vasomotores (SVM, comúnmente conocidos como sofocos) de moderados a graves asociados a la menopausia o provocados por la terapia endocrina adyuvante (AET) en cáncer de mama.

"La aprobación europea de 'Lynkuet' aporta una nueva opción terapéutica para las mujeres cuyos síntomas vasomotores impactan de manera notable en su vida diaria", ha señalado Christine Roth, executive vice president, Global Product Strategy and Commercialization, y miembro del Pharmaceutical Leadership Team de Bayer.

"Somos conscientes del desafío que suponen estos síntomas, que a menudo interfieren en el ritmo diario, la productividad personal y la calidad de vida. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones que respondan verdaderamente a sus necesidades, ayudándolas a sentirse ellas mismas en cualquier etapa de su vida", ha añadido.

Para 2030, se estima que 1.200 millones de mujeres en todo el mundo estarán en etapa de menopausia. Los SVM afectan hasta al 80 por ciento de las mujeres durante la transición menopáusica. En Europa, aproximadamente el 40 por ciento de las mujeres manifiestan SVM de moderados a graves.

"Los síntomas de la menopausia, incluidos los sofocos, pueden afectar gravemente a la calidad de vida de las mujeres. Esta aprobación representa un hito importante en el abordaje de la menopausia, ya que amplía las opciones terapéuticas con un tratamiento dirigido y no hormonal, permitiendo a los profesionales sanitarios ofrecer un cuidado más personalizado", ha afirmado Nick Panay, investigador principal de 'OASIS-3', ginecólogo consultor en el Imperial College Healthcare NHS Trust, Profesor of Practice en el Imperial College London y expresidente de la International Menopause Society.

Los SVM también pueden estar causados por la terapia endocrina utilizada en el tratamiento o la prevención del cáncer de mama. Este tipo de cáncer continúa siendo el más diagnosticado en mujeres a nivel global, con aproximadamente el 70 por ciento de los casos clasificados como receptor hormonal positivo (HR+). La terapia endocrina, un tratamiento estándar en estas pacientes, puede a menudo producir SVM, afectando a la calidad de vida y a la adherencia terapéutica.

"Los síntomas menopáusicos son efectos adversos frecuentes de la terapia endocrina en cáncer de mama y con frecuencia conducen a la interrupción del tratamiento, lo que subraya la importancia de gestionarlos adecuadamente. Con la aprobación de este tratamiento no hormonal, disponemos ahora de la primera opción terapéutica aprobada para esta indicación, que permitirá abordar una importante necesidad médica no cubierta y mejorar la calidad de vida de estas mujeres en un momento especialmente complejo", ha indicado Fatima Cardoso, investigadora principal de 'OASIS-4'.

La aprobación de elinzanetant en la UE se sustenta en los resultados positivos del programa de fase III 'OASIS', compuesto por los estudios 'OASIS-1, 2, 3 y 4', que alcanzaron todos los objetivos primarios y secundarios clave, con un perfil de seguridad favorable. Los datos se han publicado en diversas revistas médicas: 'OASIS-1 y 'OASIS 2' en 'Journal of the American Medical Association' ('JAMA'), OASIS-3 en 'JAMA Internal Medicine' y 'OASIS-4' en el 'New England Journal of Medicine' (NEJM).