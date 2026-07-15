Empresas.- Leganés, Alhama de Murcia y Salamanca ganan los premios espacios Healthy Cities de Sanitas

Leganés, Alhama de Murcia y Salamanca ganan los premios espacios Healthy Cities de Sanitas. - SANITAS

Se destinan 500.000 euros en árboles para renaturalizar un total de diez ciudades MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Leganés, Alhama de Murcia y Salamanca acogerán en 2026 nuevos espacios Healthy Cities Sanitas tras ganar la tercera edición de estos premios, impulsados por Sanitas para promover ciudades más verdes, saludables y adaptadas al cambio climático.

Cada consistorio recibirá 70.000 euros en árboles para desarrollar su proyecto de renaturalización urbana. Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha obtenido un accésit especial de 40.000 euros en árboles por su propuesta para transformar patios escolares en espacios con más sombra y vegetación capaces de proteger a los niños y niñas del calor.

En total, Healthy Cities reconocerá este año a diez ciudades mediante la donación de árboles. Además de las cuatro galardonadas este año, Sanitas realizará nuevas aportaciones vinculadas a las marchas saludables multitudinarias celebradas en Madrid, Valladolid y Zaragoza y dará continuidad a proyectos de plantación de arbolado urbano ya iniciados en Barcelona, Valencia y Palma.

La entrega de reconocimientos se ha celebrado este miércoles en la sede del Comité Olímpico Español (COE), y su presidente, Alejandro Blanco, ha realizado la bienvenida, seguida de una mesa redonda sobre naturaleza y su papel en la prevención de la salud en la que se ha profundizado en cómo los espacios verdes pueden contribuir a prevenir problemas de salud, mejorar el bienestar emocional, favorecer la biodiversidad y hacer las ciudades más habitables frente al cambio climático.

Los proyectos ganadores han sido seleccionados mediante la votación popular de los participantes en el reto Healthy Cities y la valoración de un jurado profesional presidido por Maite Verdú, directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

"Los proyectos reconocidos este año muestran una evolución clara en la forma de entender la naturaleza urbana. Ya no se plantea solo como arbolado o mejora estética, sino como una respuesta de las ciudades ante retos de salud, adaptación climática y bienestar social. Más árboles significan más sombra, mejor calidad ambiental, ciudades mejor preparadas frente a las temperaturas extremas y al efecto isla de calor, y espacios que invitan a caminar, convivir y mantenerse activo", ha explicado Yolanda Erburu, Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica.

En esta edición, un total de once localidades han presentado candidaturas orientadas a aumentar la presencia de naturaleza urbana, generar nuevas zonas de sombra y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

LOS PREMIADOS

El Ayuntamiento de Leganés ha sido reconocido por su proyecto de regeneración del Parque de los Frailes, una actuación que busca transformar un parque consolidado en un espacio más resiliente, accesible e inclusivo. La propuesta incorpora huertos urbanos, zonas de descanso, áreas infantiles adaptadas y nuevos itinerarios accesibles para fomentar la convivencia intergeneracional y el bienestar de las personas mayores.

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia recibirá el premio por una propuesta distribuida en colegios, instalaciones deportivas, parques y avenidas. El proyecto plantea aumentar las zonas de sombra, mejorar la protección frente al calor y beneficiar al mayor número posible de habitantes, con especial atención a menores y colectivos vulnerables.

Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca ha sido reconocido por su proyecto para reforzar las zonas verdes de la ciudad como un eje verde continuo. La propuesta pretende consolidar un corredor estratégico mediante nuevas plantaciones, favorecer la movilidad peatonal y reducir el efecto isla de calor. En este caso, el jurado ha valorado su forma de planificar la ciudad a largo plazo, con políticas públicas transversales y una estrategia de renaturalización que va más allá de una intervención puntual.

Además de los tres ayuntamientos ganadores, el jurado ha concedido un accésit especial a Sevilla por su proyecto de renaturalización de patios escolares. La candidatura plantea incorporar arbolado y zonas de sombra en un centenar de centros educativos para mejorar la salud y la calidad de vida del alumnado y de la comunidad educativa.

Con esta decisión, el jurado subraya la importancia de actuar en espacios cotidianos para la infancia en un contexto en el que las altas temperaturas llegan cada vez antes y también se sufren durante el curso escolar.

La relación entre salud y entorno es la base de Healthy Cities, el reto de sostenibilidad de Sanitas que cada año promueve hábitos de vida saludables y contribuye a mejorar el espacio urbano. La iniciativa propone caminar 6.000 pasos diarios entre el 1 de mayo y el 30 de junio y dejar el coche en casa siempre que sea posible.

En esta edición han participado 40.000 personas, la cifra más alta registrada hasta ahora en el reto, y se han alcanzado 9.700 millones de pasos, el equivalente a 157 vueltas a la Tierra. Además, los usuarios declararon haber dejado el coche en casa durante 10.992 días, lo que ha evitado 94.201 kilómetros en desplazamientos y 16.108 kilos de CO2. Esta reducción equivale a las emisiones de 122 vuelos Madrid-Barcelona o al CO2 que absorberían 75 árboles durante diez años.