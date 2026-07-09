Empresas.- El Hospital Blua Sanitas Valdebebas atiende a más de 100.000 pacientes en su primer año

Archivo - Imagen del Hospital Blua Sanitas Valdebebas. - SANITAS - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Blua Sanitas Valdebebas ha atendido a más de 100.000 pacientes durante su primer año de actividad y cierra este periodo consolidado como el primer hospital nativo digital, con un modelo asistencial más digital, multidisciplinar y sostenible, en el que la innovación clínica está orientada a mejorar la experiencia del paciente.

Inaugurado en junio de 2025, es uno de los centros que mejor representa la transformación del modelo asistencial de la compañía. En estos 12 meses, se han atendido a más de 60.000 pacientes únicos, ha realizado 507.560 pruebas de laboratorio, 206.218 consultas, 67.847 pruebas de radiodiagnóstico, 55.147 videoconsultas, 28.779 urgencias, 11.900 estancias hospitalarias y 13.689 cirugías.

"El primer año de un hospital supone siempre una prueba especialmente exigente, ya que es el momento en que el modelo asistencial diseñado se enfrenta a la realidad del día a día de los pacientes. Los resultados obtenidos en este periodo respaldan nuestro compromiso con una atención ágil, precisa y cercana. En Valdebebas combinamos tecnología de vanguardia, alta especialización médica y un acompañamiento personalizado para ofrecer la mejor experiencia asistencial", destaca Susana Quintanilla, directora general de Sanitas Hospitales.

El centro dispone de 110 habitaciones equipadas con tecnología avanzada y domótica integrada. Además, es el primer hospital de Europa en incorporar Alexa Smart Properties, una solución que posibilita a los pacientes controlar su entorno mediante comandos de voz y solicitar asistencia inmediata.

Entre sus áreas de referencia destaca el Instituto de Oncología Avanzada, que ofrece una atención integral a pacientes oncológicos. Su modelo combina tecnología diagnóstica y terapéutica con un enfoque humanizado e incorpora el cuidado de la salud mental como parte del proceso asistencial. En este primer año se han realizado más de 200 consultas oncológicas y 500 tratamientos en el hospital de día en coordinación con el área de Farmacia.

Asimismo, se ha realizado una atención oncológica continuada y multidisciplinar, en colaboración con el equipo de Urgencias, Radiología intervencionista y Radiodiagnóstico, principalmente. En la Unidad de Radioterapia, se han llevado a cabo 433 tratamientos durante los primeros 12 meses del Hospital. El 85% de esos tratamientos se han realizado con intensidad modulada con control de imagen y movimiento.

El Instituto de Salud Mental cuenta con 20 camas de ingreso e integra psiquiatría y psicología en un entorno adaptado y seguro. El servicio se completa con hospital de día y urgencias 24 horas, lo que permite responder a distintas necesidades clínicas dentro de un mismo circuito asistencial. De este primer año destacan las más de 7,000 consultas de Psicología y Psiquiatría realizadas, el 30% atendidas de forma digital, 250 urgencias atendidas y los 140 ingresos en la unidad de hospitalización breve.

Por su parte, la Unidad de Radiodiagnóstico incorpora tecnología de última generación, como TAC espectral y dos resonancias magnéticas, una de ellas de 3 teslas. Estos equipos realizan diagnósticos de alta precisión en menos tiempo y forman parte del modelo de radiología verde, basado en la digitalización completa de las pruebas, la entrega de resultados en la nube y la reducción del impacto ambiental.

El área de Dental cuenta con especialidades como odontopediatría, endodoncia, periodoncia, implantología y cirugía maxilofacial, con el objetivo de favorecer una atención multidisciplinar. Y en abril fue acreditado como centro universitario por la Comunidad de Madrid, lo que le autoriza a participar de forma activa en la formación práctica de estudiantes de grado en el ámbito sanitario.

En mayo, el centro puso en marcha una Unidad de Medicina Nuclear, que amplía su capacidad para diagnosticar, planificar tratamientos y realizar seguimiento de patologías complejas. Esta especialidad tiene una relevante aplicación en oncología, cirugía radioguiada, cardiología y neurología, y consolida un modelo asistencial más preciso y coordinado.

"Este hospital nacía con la vocación de ofrecer una medicina personalizada, digital y anticipativa para todos. Para lograrlo unimos a un equipo asistencial de gran experiencia, con un abordaje multidisciplinar de los casos y el uso de herramientas digitales que mejoran la experiencia de paciente y médicos y convertimos el centro en el hospital más moderno de Europa. Tras este primer año afrontamos el futuro de centro con ambición y con la intención de mantener a nuestros pacientes en el centro de todo lo que hacemos", explica Susana Quintanilla, directora general de Sanitas Hospitales.