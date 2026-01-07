Grifols, entre las europeas que más invierten en I+D junto a Santander, Amadeus, Telefónica, Iberdrola e Indra

Investigador en laboratorio - GVA

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santander, Amadeus, Telefónica, Grifols, Iberdrola e Indra lideran el índice español del ranking de las 800 empresas europeas que más invierten en investigación y desarrollo (I+D), en el que se encuentran 26 compañías españolas, según el listado que elabora cada año el 'Joint Research Centre' (JRC) de la Comisión Europea.

Dentro del sector farmáceutico, junto a Grifols aparecen también en este ránking Pharmamar (241), Almirall (243), Rovi (506), Faes Farma (720), Laboratorios Reig Jofre (728), Oryzon Genomics (771) y Atrys Health (796).

En concreto, en esta edición de 2025, aparecen cinco compañías españolas más que un año antes, y entre las 21 que repiten en la lista, 17 han mejorado posiciones.

Así, el índice español está encabezado por Banco Santander, en la posición 29, Amadeus (41), Telefónica (60), Grifols (89), Iberdrola (91) e Indra (93), las seis únicas que ocupan posiciones entre las 100 primeras del ranking.

INDITEX ENTRA COMO LA SÉPTIMA EMPRESA ESPAÑOLA QUE MÁS INVIERTE

Las cinco primeras son, además, las únicas que aparecen también en otro ranking del JRC, donde aparecen las 2.000 empresas globales que más invierten en I+D. La presencia española en esta clasificación mundial es, por lo tanto, de apenas un 0,25% del total.

Por otra parte, las cinco firmas españolas que se incorporan al ranking europeo en la última edición son Inditex, Global Dominion, Faes Farma, Redeia y Atrys Health. En concreto Inditex ha entrado como la séptima empresa española que más invierte y en el puesto 103 del listado general.

A esta le siguen Acciona (109), Pharmamar (241), Almirall (243), Repsol (253), Gestamp (270) y Ferrovial (302). Algo más abajo se sitúan CAF (384), Sener (416), ACS (501), Rovi (506), Azkoyen (585) y Acerinox (586).

Por último, en la parte más baja de la tabla se encuentran Global Dominion (701), Faes Farma (720), Laboratorios Reig Jofre (728), Redeia (730), Técnicas Reunidas (756), Oryzon Genomics (771) y Atrys (796).

ESPAÑA APORTA EL 4,9% AL TOTAL DEL GASTO PRIVADO EUROPEO EN I+D

De este modo, con estas 26 firmas, España ocupa el 3,3% del ranking, lo que supone una cifra "mínima" que choca, por ejemplo, con el 4,9% que aporta el país al total del gasto privado europeo en I+D, según cálculos de la Fundación Cotec, que atribuye el resultado a que las compañías españolas no reportan sus datos de inversión en I+D según los criterios del JRC.

Respecto a la explicación de por qué no aparecen más compañías españolas en dicho listado, los analistas de Cotec, para dar contexto, señalan que según la Encuesta sobre Actividades de I+D del INE existen más de 12.000 empresas españolas que invierten en I+D.

"La última de las 26 que aparece en la clasificación europea, Atrys Health, invierte seis millones de euros", apuntan, indicando que consideran "muy poco probable" que solo hubiera 26 empresas españolas que invirtiesen más de seis millones de euros anuales en I+D.

De este modo, con el objetivo de entender esta situación, Cotec organizó un seminario con participación del propio JRC, lo que permitió conocer con detalle la metodología que se sigue. Para garantizar la calidad de los datos, el JRC exige una serie de requisitos en el reporte contable de la inversión empresarial en I+D.

A juicio de Cotec, la manera en que se hace ese reporte es la "clave principal" de la escasa presencia de empresas españolas en la clasificación.

Así, a partir de las conclusiones del seminario, Cotec ha elaborado una guía destinada a las empresas que dedican al menos seis millones de euros en I+D y no aparecen en el ranking de 2025, con el fin de que aparezcan en la edición de 2026, "lo que sería bueno tanto para las compañías afectadas como para España, que mejoraría su imagen exterior y daría a conocer su apuesta real por el conocimiento".