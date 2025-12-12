Archivo - Imagen de una mamografía para detectar cáncer de mama. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / OKSANA KRASYUK

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Roche ha anunciado resultados de un análisis intermedio preespecificado del estudio fase III 'lidERA' que muestran que el uso de giredestrant adyuvante, es decir, después de la cirugía, reduce en un 30 por ciento el riesgo de recaída de la enfermedad invasiva o muerte en pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales, receptor hormonal positivo (RH+) y HER2 negativo, en compración con la terapia endocrina estándar.

Estos resultados se han presentado en el Simposio sobre Cáncer de Mama de San Antonio (SABCS, por sus siglas en inglés) 2025, celebrado en San Antonio, Texas (Estados Unidos). El estudio 'lidERA' cuenta con la participación de más de 4.100 pacientes, siendo España el país con el máximo reclutamiento realizado a partir de 63 centros nacionales.

"Después de casi 25 años, un nuevo medicamento, giredestrant, ha demostrado superioridad sobre las terapias endocrinas existentes en el contexto inicial, cuando hay más posibilidades de curación, lo que pone de relieve su potencial como nueva terapia endocrina estándar para las pacientes con cáncer de mama", ha destacado la directora del Programa de Oncología Mamaria y profesora de Medicina en la Facultad David Geffen de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), directora de Integración de la Investigación Traslacional en el Centro Oncológico Integral Jonsson de UCLA Health e investigadora principal del estudio 'lidERA', Aditya Bardia.

Según la información ofrecida por Roche, a los tres años, el 92,4 por ciento de las pacientes del grupo tratado con giredestrant seguían vivas y sin enfermedad invasiva, frente al 89,6 por ciento del grupo tratado con la terapia endocrina estándar. El beneficio en la supervivencia libre de enfermedad invasiva (SLEi) fue consistente en todos los subgrupos clínicamente relevantes, mientras que los datos de supervivencia global (SG) eran inmaduros en el momento de este análisis, pero se observó una clara tendencia positiva.

En esta línea, la compañía ha señalado que el seguimiento de la SG continuará hasta el próximo análisis. Giredestrant también demostró una reducción del riesgo del 31 por ciento en el intervalo libre de recaída a distancia, otro objetivo secundario. Asimismo, fue bien tolerado; los acontecimientos adversos fueron manejables y coherentes con el perfil de seguridad ya conocido para esta terapia.

El cáncer de mama RH+ representa aproximadamente el 70 por ciento de los casos de cáncer de mama, y la mayoría se diagnostica en una fase temprana. En la actualidad, hasta un tercio de las pacientes acaba sufriendo una recaída durante o después del tratamiento con terapia endocrina adyuvante para el cáncer de mama en fase inicial. Además, muchas tienen que interrumpir o abandonar el tratamiento de forma prematura por motivos de seguridad o tolerabilidad, lo que aumenta el riesgo de muerte.

El doctor Manuel Ruiz Borrego, del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, ha expresado la satisfacción de los investigadores españoles por haber podido participar en un estudio "clave" que, en base a los resultados presentados, permitirán ofrecer a las pacientes "una nueva opción".

Por su parte, el director médico de Roche y responsable de Desarrollo Global de Productos, Levi Garraway, ha insistido en que la "eficacia sustancial" observada con giredestrant subraya su "potencial" para convertirse en una nueva terapia endocrina estándar frente al cáncer de mama en estadio temprano, donde las posibilidades de curación son mayores. Así, ha confiado en poder compartir los resultados con las autoridads sanitarias de todo el mundo "lo antes posible".