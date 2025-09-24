Giredestrant con everolimus (Roche) mejora la supervivencia libre de progresión en cáncer de mama RE-positivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Roche ha anunciado este miércoles que la combinación de giredestrant con everolimus mejora la supervivencia libre de progresión en cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, con receptor hormonal positivo (RH+) y HER2 negativo, previamente tratadas con un inhibidor de ciclinas dependientes de quinasa (CDK)4/6 y terapia endocrina.

El estudio de fase III evERA también ha mostrado una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la supervivencia libre de progresión en los pacientes con mutación ESR1, en comparación con la terapia endocrina estándar más everolimus.

Aunque los datos de supervivencia global "aún son inmaduros", muestran una "clara tendencia positivo", aunque los investigadores han recalcado que el seguimiento continuará hasta el próximo análisis de este campo.

Esta combinación ha sido bien tolerada, y los eventos adversos han sido consistentes con los perfiles de seguridad conocidos de los tratamientos individuales, sin observarse nuevas señales de seguridad.

"Estos resultados muestran que la combinación con giredestrant proporcionó un beneficio significativo a las pacientes con cáncer de mama ER-positivo cuya enfermedad había progresado tras el tratamiento con un inhibidor de CDK4/6", ha afirmado el director médico de Roche y responsable de Desarrollo Global de Productos, Levi Garraway.

Tras ello, ha señalado que la compañía espera discutir estos resultados con las autoridades regulatorios, con el objetivo de poner este régimen a disposición de los pacientes de cáncer de mama avanzado RE-positivo, que representa un 70 por ciento de los casos de cáncer de mama.

A pesar de los avances en los tratamientos, sigue siendo un subtipo de cáncer de mama "particularmente desafiante" debido a su complejidad biológica, y es que la resistencia a las terapias endocrinas aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad, arrojando malos resultados.

Roche ha subrayado que este tipo de terapias combinadas podrían servir para abordar esta situación, al actuar sobre dos vías de señalización distintas. Al tratarse de una combinación totalmente oral, este régimen podría reducir el impacto del tratamiento en la vida de las personas, al no requerir inyecciones.