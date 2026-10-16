Giredestrant con everolimus mejora la supervivencia libre de progresión en un tipo de cáncer de mama avanzado

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MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Roche ha anunciado los resultados detallados del estudio evERA en cáncer de mama, que muestran que el fármaco en fase de investigación giredestrant, en combinación con everolimus, mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión (SLP) en comparación con la terapia endocrina estándar más everolimus, que se han publicado en The New England Journal of Medicine (NEJM).

El ensayo evERA evalúa giredestrant, un degradador selectivo del receptor de estrógeno (SERD) oral en fase de investigación, en combinación con everolimus en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con receptores de estrógeno (ER) positivos que presentaron progresión o recaída de la enfermedad tras el tratamiento con un inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina (CDK) 4/6 y terapia endocrina.

"A pesar de los avances logrados con el tratamiento con inhibidores de CDK4/6 en el contexto de primera línea, muchas personas con cáncer de mama avanzado acabarán experimentando una progresión de la enfermedad a medida que sus tumores se vuelvan resistentes a la terapia endocrina", ha afirmado la doctora Erica L. Mayer, oncóloga médica del Instituto Oncológico Dana-Farber.

"El ensayo evERA demostró que la combinación con giredestrant retrasó significativamente la progresión de la enfermedad, lo que podría ofrecer una prometedora opción de tratamiento totalmente oral en un contexto en el que sigue existiendo la necesidad de tratamientos adicionales para mejorar los resultados en las pacientes", añadió.

Tal y como ha señalado el doctor Levi Garraway, director médico de Roche y responsable de Desarrollo Global de Productos, "los resultados del estudio evERA suponen un importante paso adelante para las personas con cáncer de mama avanzado ER-positivo y ponen de relieve el potencial de giredestrant para ayudar a hacer frente al reto que supone la progresión de la enfermedad en este contexto".

"Junto con los resultados positivos del estudio fase III lidERA en cáncer de mama en estadios iniciales, estos resultados refuerzan el potencial de giredestrant para redefinir la atención sanitaria, tanto en el contexto de enfermedad metastásica como en enfermedad en fase temprana", ha añadido.

En el Congreso Anual de 2026 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés) se presentaron análisis adicionales del estudio evERA, que mostraron que giredestrant más everolimus prolonga la PFS2 (tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta la progresión de la enfermedad tras el tratamiento de segunda línea) y la supervivencia sin quimioterapia en comparación con la terapia endocrina estándar, lo que sugiere que el beneficio clínico podría mantenerse más allá de la progresión inicial.