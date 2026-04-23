Archivo - Fenebrutinib (Roche) reduce notablemente brotes ante una terapia aprobada en esclerosis múltiple recurrente - ROCHE - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Roche ha participado en el Congreso Anual de la Academia Estadounidense de Neurología (AAN, por sus siglas en inglés), en el que ha expuesto nuevos datos sobre fenebrutinib que muestran que este fármaco reduce significativamente los brotes frente a un tratamiento aprobado en esclerosis múltiple recurrente, hasta aproximadamente uno cada 17 años.

Estos resultados proceden de los estudios en Fase 3 'FENhance' 1 y 2, que alcanzaron su objetivo primario y que señalan que este medicamento, un inhibidor no covalente de la tirosina quinasa de Bruton (BTK, por sus siglas en inglés) en investigación, redujo la tasa anualizada de brotes en un 51,1 por ciento en 'FENhance 1' y en un 58,5 por ciento en 'FENhance 2', en comparación con teriflunomida en pacientes con esta enfermedad durante 96 semanas.

Desde Roche han indicado, a través de una comunicación de novedades de última hora presentada en esta cita desarrollada en Chicago, que estos datos equivalen a alrededor de un brote cada 17 años, menos de la mitad de los observados con teriflunomida en el mismo periodo de tiempo. "Estos resultados ponen de manifiesto que fenebrutinib tiene potencial como tratamiento oral de alta eficacia para la esclerosis múltiple recurrente", ha declarado la directora médica del Programa de Esclerosis Múltiple Barlo del Hospital St. Michael's de la canadiense Universidad de Toronto, la doctora Jiwon Oh.

"Su mecanismo de acción único podría ofrecer un perfil diferenciado al actuar sobre dos impulsores clave de la enfermedad dentro del sistema nervioso central y periférico, abordando los mecanismos biológicos subyacentes tanto de la enfermedad recurrente como progresiva", ha continuado, para añadir que, "por primera vez, un inhibidor de BTK ha demostrado superioridad en la reducción de brotes y en la formación de nuevas lesiones cerebrales, con tasas comparables de elevación de enzimas hepáticas respecto a un tratamiento de primera línea consolidado en múltiples ensayos en Fase III".

Por su parte, el director médico y jefe de Desarrollo Global de Productos de este laboratorio, el doctor Levi Garraway, ha señalado que los datos de fenebrutinib en tres estudios pivotales "avalan de forma sólida su potencial para beneficiar tanto a las personas con esclerosis múltiple recurrente como en esclerosis múltiple primaria progresiva".

PRESERVAR LA AUTONOMÍA EN EL DÍA A DÍA

"Al duplicar con creces el tiempo sin brotes en comparación con teriflunomida, fenebrutinib podría ofrecer a los pacientes años de vida libres de brotes, contribuyendo a preservar tanto su autonomía en el día a día como sus capacidades a largo plazo", ha proseguido, ya que la tasa de brotes se redujo de forma consistente en todos los subgrupos de pacientes. Las mayores reducciones se observaron en aquellos con características de enfermedad más inflamatoria, incluidos la presencia de lesiones cerebrales activas, menor edad, diagnóstico más reciente y menor grado de discapacidad.

Por ello, y según Roche, queda de manifiesto el potencial de fenebrutinib como una opción terapéutica oral de alta eficacia para estas poblaciones de pacientes, en caso de que se apruebe. Además, ha explicado que los objetivos secundarios mostraron que fenebrutinib redujo significativamente la actividad de la enfermedad en el cerebro, tal y como evidencian las resonancias magnéticas.

Este compuesto redujo los marcadores de inflamación activa en un 70,7 por ciento en 'FENhance 1' y en un 77,6 por ciento en 'FENhance 2', en comparación con teriflunomida, medidos mediante nuevas lesiones captantes de gadolinio en T1. Por su parte, la carga crónica de la enfermedad se redujo en un 76 por ciento en 'FENhance 1' y en un 82,5 por ciento en 'FENhance 2' con fenebrutinib frente a teriflunomida, medida mediante lesiones nuevas o en aumento en T2.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

También se han observado otros objetivos secundarios que mostraron tendencias positivas hacia la reducción de la progresión de la discapacidad con fenebrutinib. Así, se apreció una reducción numérica del riesgo de progresión compuesta confirmada de la discapacidad a las 12 semanas del 20 por ciento en 'FENhance 1' y del 13 por ciento en 'FENhance 2' con fenebrutinib en comparación con teriflunomida.

Esta compañía también ha indicado que, en un análisis post hoc de una variable compuesta modificada a 12 semanas basada en la Escala Expandida del Estado de Discapacidad (EDSS, por sus siglas en inglés) y la función de las extremidades superiores medida mediante la prueba de los nueve palitos (9HPT, también por sus siglas en inglés), fenebrutinib redujo el riesgo de empeoramiento en un 26 por ciento en 'FENhance 1' y en un 20 por ciento en 'FENhance 2' en comparación con teriflunomida.

Junto a ello, en ambos estudios se ha constatado que las elevaciones de las enzimas hepáticas por encima de tres veces el límite superior de la normalidad fueron comparables a las observadas con teriflunomida. Las tasas de infecciones también fueron comparables entre los grupos tratados con fenebrutinib y teriflunomida y se notificaron acontecimientos adversos graves en el 8,6 por ciento de los pacientes tratados con fenebrutinib (frente al 8,9% con teriflunomida) en 'FENhance 1' y en el 11,2 por ciento (frente al 6,1%) en 'FENhance 2'.

En general, se observó un desequilibrio en cuanto a los fallecimientos notificados entre los estudios, ya que en 'FENhance' 1 y 2 se registró un fallecimiento (0,1%) en el grupo tratado con teriflunomida y siete (0,9%) en el tratado con fenebrutinib durante el periodo de seguimiento. Además, se observó un fallecimiento adicional tras este periodo.

En el grupo tratado con fenebrutinib, en general, los fallecimientos se produjeron en distintos momentos y se debieron a diversas causas, entre ellas infecciones (neurocriptococosis por Cryptococcus gattii y neumonía), complicaciones de diabetes tipo 1, hemorragias graves, suicidio, lesiones por accidente y muerte por causa desconocida.

Por último, Roche ha indicado que, previamente, el estudio en Fase 3 'FENtrepid' en esclerosis múltiple primaria progresiva mostró que fenebrutinib alcanzó su objetivo primario de no inferioridad frente al tratamiento estándar actual, 'Ocrevus', en la reducción de la progresión de la discapacidad.

Con todo, los resultados positivos conjuntos de los tres estudios pivotales señalan que fenebrutinib muestra, de forma consistente, un beneficio profundo sobre la biología, tanto de la enfermedad recurrente como progresiva. El conjunto completo de datos de los tres ensayos en Fase 3 con fenebrutinib se presentará a las autoridades reguladoras.