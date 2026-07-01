FDA aprueba 'Ibrance' (Pfizer) para mantenimiento de primera línea en cáncer de mama metastásico HR+ HER2+

Archivo - Examen de ultrasonido mamario. - ANCHIY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pfizer ha anunciado que la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha aprobado 'Ibrance' (palbociclib), en combinación con trastuzumab, con o sin pertuzumab, y terapia endocrina para el tratamiento de mantenimiento de pacientes adultos con cáncer de mama metastásico con receptor de hormonas positivo (HR+) y receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano positivo (HER2+), después de tratamiento de inducción.

Según ha detallado la compañía, la autorización se basa en los resultados del ensayo de fase 3 'Patina', en el que han participado 20 centros españoles y que ha demostrado que la incorporación del inhibidor CDK4/6 'Ibrance' en la fase de mantenimiento puede alargar de manera significativa el tiempo que las pacientes permanecen sin que su enfermedad progrese.

Los resultados del estudio, publicados en 'New England Journal of Medicine', muestran una reducción del 24 por ciento en el riesgo de progresión o muerte tras el tratamiento de inducción al añadir 'Ibrance' a las terapias anti-HER2 (trastuzumab o trastuzumab más pertuzumab) y terapias endocrinas, en comparación con las terapias anti-HER2 y terapias endocrinas solas.

La seguridad y tolerabilidad fueron consistentes con el perfil de seguridad conocido del fármaco, según constató el ensayo, que también se presentó en el Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio (SABCS, por sus siglas en inglés) de 2024.

El director médico de Pfizer España, José Chaves, ha destacado que este fármaco "ha ayudado a transformar el tratamiento del cáncer de mama metastásico" en la última década y la aprobación en EEUU permite extender su beneficio a "aquellas pacientes que continúan enfrentándose a los desafíos de la resistencia al tratamiento".

"Esta aprobación ofrece a los oncólogos una nueva opción para optimizar la terapia de mantenimiento en pacientes con enfermedad HR+, HER2+", ha resaltado la jefa de la unidad de Cáncer de Mama del ICO Hospitalet en Barcelona, Sonia Pernas.