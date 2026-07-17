Archivo - Radiografía cáncer de pulmón. - UTAH778/ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Boehringer Ingelheim ha anunciado que la Comisión Europea ha concedido la autorización de comercialización de 'Jascayd' (nerandomilast) para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y la fibrosis pulmonar progresiva (FPP); un tratamiento que supone el primero nuevo aprobado para la FPI en la Unión Europea en más de una década y para la FPP en más de cinco años.

Como inhibidor oral preferente de la fosfodiesterasa 4B (PDE4B) es el primero en su clase y responde a una necesidad no cubierta crítica para los pacientes con FPI y FPP enlenteciendo con éxito la progresión de la fibrosis pulmonar con un perfil de tolerabilidad favorable.

"Ahora los médicos de la Unión Europea cuentan con una nueva opción de tratamiento, largamente esperada, para los pacientes que viven con FPI y FPP: eficaz, segura y que favorece la adherencia al tratamiento a largo plazo", afirma Shashank Deshpande, presidente del Consejo de Dirección y responsable de Salud Humana en Boehringer Ingelheim.

"Este hito supone un gran avance, pero también debe ser un catalizador para reconocer de forma más amplia que los pulmones no pueden esperar. La identificación y el diagnóstico más tempranos de la fibrosis pulmonar son cruciales, porque para los pacientes que viven con una afección progresiva, cada momento cuenta", afirma.

La molécula demostró un perfil de seguridad y tolerabilidad favorable , sin necesidad de monitorización hepática. En monoterapia, mostró tasas de discontinuación similares a placebo. "Uno de los retos en el manejo de la FPI y la FPP es ver cómo los pacientes tienen la necesidad de interrumpir el tratamiento de forma temprana porque los efectos secundarios son demasiado difíciles de tolerar", señala la doctora Marlies Wijsenbeek, neumóloga del Erasmus MC University Medical Centre.