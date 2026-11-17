Archivo - La EMA recomienda la aprobación de 'Gazyva'/'Gazyvaro' (Roche) en lupus eritematoso sistémico - DOUCEFLEUR/ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Roche ha informado de que el el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, también por sus siglas en inglés) ha recomendado la aprobación de 'Gazyva'/'Gazyvaro' como tratamiento complementario para pacientes adultos de lupus eritematoso sistémico de moderado a grave, activo y con autoanticuerpos positivos a pesar de la terapia estándar.

"Muchas personas con lupus eritematoso sistémico experimentan brotes recurrentes, daño orgánico progresivo y dependencia crónica de los esteroides", ha indicado el director médico y jefe de Desarrollo Global de Productos del laboratorio, el doctor Levi Garraway, quien ha añadido que la opinión positiva obtenida supone "un paso más" para obinutuzumab "con el fin de ofrecer una nueva opción" a las personas con la patología, "ya que puede lograr un control significativo y sostenido".

De hecho, desde Roche han indicado que se espera que la Comisión Europea tome una decisión definitiva en un futuro próximo, mientras que la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) aceptó a principios de este año la solicitud complementaria de autorización de comercialización de productos biológicos. Además, la recomendación se suma a una lista creciente de aprobaciones de 'Gazyva'/'Gazyvaro' en enfermedades inmunomediadas, entre ellas la nefritis lúpica activa en más de 65 países y para síndrome nefrótico idiopático en Estados Unidos.

Para llegar a este punto, el CHMP se ha basado en los resultados del estudio en Fase 3 'ALLEGORY', que ha mostrado una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en el objetivo primario. Así, a las 52 semanas, el 76,7 por ciento de las personas tratadas con obinutuzumab más terapia estándar ha alcanzado una mejora de al menos cuatro puntos en el 'Índice de Respuesta al Lupus Eritematoso Sistémico' (SRI-4, por sus siglas en inglés), frente al 53,5 por ciento de las que han recibido placebo más tratamiento estándar.

Además, el compuesto ha evidenciado superioridad en todos los objetivos secundarios clave, entre ellos, la respuesta según la evaluación compuesta del lupus basada en el grupo 'British Isles Lupus Assessment Group' (BICLA, por sus siglas en inglés), la reducción sostenida de glucocorticoides, la respuesta 'SRI-4' sostenida, la respuesta 'SRI-6' y el tiempo hasta el primer brote.

Según el estándar de la 'Definición de Remisión en el Lupus Eritematoso Sistémico' (DORIS, también por sus siglas en inglés), el tratamiento ha superado el doble las tasas de remisión en comparación con placebo (33,8% frente a 13,8%) y ha aumentado de forma significativa la proporción de pacientes que han alcanzado el estado de baja actividad de la enfermedad en lupus (57,6% frente a 25%).

PERFIL DE SEGURIDAD BIEN TOLERADO

'ALLEGORY' -en el que 'Gazyva'/'Gazyvaro' ha arrojado un perfil de seguridad bien tolerado, coherente con el establecido, sin que se identificaran nuevos signos de seguridad- es solo uno de los cuatro estudios en Fase 3 positivos del medicamento en patologías inmunomediadas, junto con 'REGENCY' en nefritis lúpica, 'INShore' en síndrome nefrótico idiopático y 'MAJESTY' en nefropatía membranosa primaria. Las recientes aprobaciones regulatorias en las dos primeras enfermedades, así como la aceptación de la solicitud por parte de la FDA en la última, respaldan el potencial del fármaco para abordar su actividad en un espectro de patologías inmunomediadas.

No obstante, y subrayando que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune potencialmente mortal que afecta a tres millones de personas en todo el mundo y hasta a 270.000 personas en Europa, patología que puede afectar a múltiples sistemas orgánicos y provocar brotes recurrentes, daño orgánico progresivo y un impacto sustancial en la calidad de vida, Roche cuenta con una amplia cartera de productos en desarrollo para aportar innovación en Inmunología, incluidas las patologías renales inmunomediadas y el citado lupus.

De este modo, dispone del fármaco 'Lunsumio', cuyo principio activo es mosunetuzumab, que es un anticuerpo biespecífico CD20xCD3 activador de células T, el primero de su clase, y que se está investigando en pacientes de lupus eritematoso sistémico con o sin nefritis lúpica activa.