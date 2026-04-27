EMA avala 'Cenrifki', fármaco oral que frena la progresión de la esclerosis múltiple progresiva secundaria

Archivo - Hombre discapacitado sentado en silla de ruedas en un embarcadero y admirando la naturaleza junto al lago - SIMONSKAFAR/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha emitido una opinión favorable de comercialización para el medicamento 'Cenrifki' (tolebrutinib) de Sanofi, para el tratamiento de la esclerosis múltiple progresiva secundaria no recurrente, una enfermedad del cerebro y la médula espinal en la que la inflamación destruye la capa protectora que rodea los nervios y los propios nervios.

'Cenrifki' estará disponible en comprimidos recubiertos con película de 60 mg. El principio activo es tolebrutinib, un inmunosupresor selectivo; concretamente es un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton.

El mecanismo exacto por el cual tolebrutinib ejerce su efecto terapéutico en la esclerosis múltiple no se comprende completamente, pero se cree que inhibe la activación de las células B, los macrófagos y la microglía en el sistema nervioso periférico y central.

Los beneficios de 'Cenrifki' son una reducción del 31 por ciento en el riesgo de progresión confirmada de la discapacidad a los 6 meses y una reducción del 38 por ciento en el número medio ajustado de lesiones hiperintensas en T2 nuevas o en aumento por año, en comparación con los pacientes que recibieron placebo.

Los efectos secundarios más comunes de son infecciones, petequias, mayor propensión a la aparición de hematomas, sangrado menstrual abundante, dolor abdominal, contusiones y aumento de los niveles de enzimas hepáticas. El efecto secundario más preocupante es la lesión hepática inducida por el fármaco.

Este fármaco está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP) sin recaídas en los últimos 2 años.