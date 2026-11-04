Archivo - Elranatamab (Pfizer) ofrece una "mejora significativa en la SLP en mieloma múltiple en recaída o refractario" - PFIZER - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía biomédica Pfizer ha anunciado "resultados positivos" de su medicamento elranatamab en pacientes adultos de mieloma múltiple en recaída o refractario, al mostrar "una mejora significativa en la supervivencia libre de progresión (SLP)".

Los datos proceden del ensayo clínico en Fase 3 'MagnetisMM-32', que evalúa la eficacia y seguridad de 'Elrexfio' en monoterapia en personas que han recibido al menos una línea previa de tratamiento con terapia anti-CD38 y lenalidomida frente a tres regímenes de tratamiento estándar. De este modo, se ha evaluado a pacientes cuya enfermedad ha progresado tras recibir los tratamientos habituales.

"Vivir con mieloma múltiple en recaída o refractario es un reto constante para los pacientes, ya que las opciones eficaces se reducen tras cada recaída", ha indicado la hematóloga del Hospital Universitario de Salamanca, la doctora María Victoria Mateos, quien ha añadido que "al utilizarse los tratamientos basados en anti-CD38 y lenalidomida en fases cada vez más iniciales, muchos pacientes progresan y necesitan nuevas alternativas".

Por ello, ha destacado los resultados del estudio, que "confirman el potencial de la inmunoterapia para transformar el abordaje del mieloma múltiple en líneas más tempranas". Así, según los datos, en el análisis intermedio preespecificado de eficacia se han constatado "mejoras significativas y clínicamente relevantes en el objetivo primario de SLP", mientras que "un número significativamente mayor de pacientes se mantuvo libre de progresión de la enfermedad o muerte en comparación con el brazo control".

DATOS INMADUROS EN SUPERVIVENCIA GLOBAL

En concreto, más del 75 por ciento de los pacientes que recibieron elratanamab no habían experimentado progresión de la enfermedad ni fallecimiento por cualquier motivo en el momento del corte del análisis, situándose la tasa estimada de SLP en el 68 por ciento a los 18 meses, y sin que se haya alcanzado todavía la mediana de SLP. Por su parte, los datos de supervivencia global (SG), objetivo secundario clave, son aún inmaduros y continúan en seguimiento hasta el siguiente análisis previsto.

"Esta molécula es una inmunoterapia biespecífica subcutánea que se une a BCMA en las células del mieloma y a CD3 en los linfocitos T, activando las propias defensas del organismo para destruir el tumor", ha explicado el director médico de Pfizer España, el doctor José Chaves, quien ha agregado que los resultados refuerzan la "sólida evidencia clínica" del fármaco "y consolidan su valor como una monoterapia de dosis fija lista para su uso, capaz de prolongar de forma significativa el tiempo libre de progresión y redefinir el pronóstico de los pacientes".

Por último, el ensayo pivotal ha evidenciado que el perfil de seguridad en mieloma múltiple en recaída o refractario ha sido consistente con el ya establecido para el medicamento, sin que se hayan identificado nuevas señales al respecto. Junto a ello, la instauración de medidas profilácticas desde el inicio del estudio ha permitido mitigar el riesgo de sufrir infecciones graves.