Empresas.- El documental 'Ensayo sobre la Mirada' (Roche) enfrenta a sanitarios a los retos cotidianos de la baja visión

Archivo - Oftalmólogo. - SEB_RA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Roche ha presentado el documental 'Ensayo sobre la Mirada', en el que 22 oftalmólogos y farmacéuticos de hospital se enfrentan a los retos cotidianos que viven sus pacientes con enfermedades de la retina, especialmente degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y edema macular diabético (EMD), con el objetivo de visibilizar la realidad y concienciar a la población para mejorar el infradiagnóstico.

El proyecto, disponible en el canal de YouTube de Roche y en Movistar Plus+, se divide en cinco capítulos y un epílogo en los que los profesionales se someten a distintas pruebas inmersivas guiadas, mientras que seis pacientes son testigo a través de una cámara oculta. Cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) y la colaboración de Acción Visión España y la Federación Española de Diabetes (FEDE), mientras que TBS ha sido la productora creativa que ha llevado a cabo el proyecto.

"Gracias a la tecnología y la investigación, hoy en día contamos con tratamientos muy precisos que ayudan a mejorar la salud visual de millones de personas en todo el mundo. Pero esto no es suficiente. Es necesario, además, apoyar iniciativas de concienciación como este documental, fundamentales para mejorar el infradiagnóstico de las enfermedades de la retina, especialmente en sus fases iniciales, que son silentes o se confunden con el envejecimiento normal", ha explicado el director general de Roche Farma España, Patrick Wallach.

En paralelo, ha advertido sobre el impacto que suponen enfermedades como la DMAE o el EMD a nivel individual, social, sanitario y económico. Así, ha aludido a los costes sanitarios y no sanitarios, como la pérdida de productividad o las implicaciones que tienen en el día a día de las familias de los pacientes y sus cuidadores.

El presidente de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), Alfredo García Layana, ha destacado que el proyecto refleja de forma "muy realista y emotiva" cómo es la vida de los pacientes con enfermedades de la retina. Con ello, confía en concienciar a otras personas que estén empezando a notar los primeros síntomas para que acudan a hacerse pruebas y reciban un diagnóstico precoz.

"La DMAE sigue siendo una de las principales causas de ceguera legal a partir de los 50 años y, sin embargo, sus señales iniciales pueden pasar desapercibidas. Este documental aporta una herramienta pedagógica potente para sensibilizar a la población y alinear el trabajo que se lleva a cabo desde Atención Primaria, farmacia comunitaria y oftalmología para diseñar circuitos de derivación más ágiles ante posibles síntomas o señales de alerta", ha destacado el presidente de Acción Visión España, Andrés Mayor.

Por su parte, el presidente en funciones de FEDE, Juantxo Remón, ha detallado que las más de cinco millones de personas que tienen diabetes en España deben conocer que la salud visual forma parte del control integral de la enfermedad, en referencia al edema macular diabético. Por eso, ha puesto en valor que este documental refuerce la importancia del cribado y del seguimiento.