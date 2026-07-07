Divarasib (Roche) muestra mejoras en supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico

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MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Roche ha anunciado que el inhibidor de KRAS G12C divarasib, en fase de investigación, ha logrado "mejoras clínicamente relevantes y estadísticamente significativas" en supervivencia libre de progresión (SLP) y en supervivencia global (SG) en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) con mutación KRAS G12C que ya habían recibido tratamiento previo, en comparación con los inhibidores de KRAS G12C ya autorizados.

Estos son resultados del estudio fase III 'Krascendo 1', que ha evaluado divarasib frente a los inhibidores de KRAS G12C de primera generación ya autorizados sotorasub y adagrasib. Esta investigación incluye a 338 adultos aleatorizados para recibir divarasib, una vez al día, o bien sotorasib, una vez al día, o adagrasib, dos veces al día.

"La superior supervivencia demostrada en esta comparación directa a nivel global entre inhibidores de KRAS G12C confirma el potencial de divarasib para mejorar los resultados clínicos de los pacientes con CPNM con mutación KRAS G12C. Estos resultados deberían establecer a divarasib como un nuevo estándar de tratamiento para los pacientes con cáncer de pulmón que ya han recibido tratamiento previo y que presentan este subtipo tumoral definido genéticamente", ha destacado el director médico y responsable de Desarrollo Global de Productos de Roche, Levi Garraway.

El perfil de seguridad de divarasib se mantuvo en línea con los datos anteriores, sin que se detectaran nuevos signos, y los efectos adversos más frecuentes relacionados con el tratamiento fueron "manejables y reversibles". Los datos se presentarán en un próximo congreso médico y se enviarán a las autoridades sanitarias para que esta posible opción terapéutica llegue "lo antes posible" a los pacientes.

Desde Roche han recordado que los tratamientos eficaces para el CPNM con mutación KRAS G12C representan una importante necesidad no cubierta en el abordaje del cáncer de pulmón. La mutación G12C es una de las mutaciones más frecuentes del oncogén KRAS y se presenta en aproximadamente el 14 por ciento de los casos de CPNM, además de estar asociada a un mal pronóstico para los pacientes.

Roche está impulsando un amplio programa de desarrollo clínico de fase III en CPNM, en el que se investiga divarasib tanto en monoterapia como en combinación sin quimioterapia, en diferentes contextos de la enfermedad y líneas de tratamiento. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) concedió la designación de terapia innovadora a divarasib en 2022 y, en 2026, la designación de medicamento huérfano para el CPNM con mutación KRAS G12C.