La Comisión Europea aprueba el uso de la vacuna 'Arexvy' (GSK) frente al VRS en mayores de 18 años

Archivo - Vacuna. - FOREMNIAKOWSKI / ISTOCK - Archivo
MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha aprobado el uso de la vacuna recombinante con adyuvante para la prevención del virus respiratorio sincitial (VRS) 'Arexvy', de GSK, en adultos a partir de 18 años, ampliando de este modo las indicaciones ya autorizadas para mayores de 60 años y personas de entre 50 y 59 años en riesgo, según ha anunciado la compañía biofarmacéutica este jueves.
"Esta autorización contribuye a proteger a todos los adultos mayores de 18 años en Europa frente al VRS, una infección respiratoria potencialmente grave que puede provocar enfermedades importantes, hospitalizaciones e incluso la muerte, especialmente en personas con determinadas patologías médicas subyacentes", ha destacado el director de Investigación y Desarrollo de Vacunas y Enfermedades Infecciosas de GSK, Sanjay Gurunathan.
Desde GSK han recordado, en línea con la evidencia científica, que alrededor de 158.000 adultos mayores de 18 años son hospitalizados en la Unión Europea cada año debido a infecciones por VRS, una cifra que podría estar infraestimada debido a la falta de pruebas rutinarias. En comparación con los niños, los adultos hospitalizados por VRS tienen mayor riesgo de complicaciones graves, requieren tratamientos más complejos y tienen una tasa de mortalidad más alta.
Sanjay Gurunathan ha celebrado la autorización de la Comisión Europea afirmando que para la compañía supone un "motivo de orgullo" poder seguir ampliando las opciones de prevención frente al VRS en Europa. Al mismo tiempo, GSK trabaja para conseguir este objetivo en otros países, incluidos Estados Unidos y Japón.
La vacuna 'Arexvy' contiene, como antígeno, la glicoproteína F recombinante, estabilizada en su conformación de pre-fusión (RSVPreF3). Este antígeno está combinado con el adyuvante patentado de GSK 'AS01 E'. Su uso debe estar alineado con las recomendaciones oficiales y, al igual que con cualquier vacuna, es posible que no se produzca una respuesta inmune protectora en todas las personas vacunadas.