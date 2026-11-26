Archivo - La Comisión Europea aprueba 'Tryngolza' (Sobi) para el tratamiento de la hipertrigliceridemia grave - ISTOCK. - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aprobado, para su uso en la Unión Europea (UE), el medicamento 'Tryngolza', cuyo principio activo es olezarsén, el inhibidor de apoC-III de la compañía biofarmacéutica Sobi para el tratamiento de pacientes adultos de hipertrigliceridemia grave.

En concreto, el órgano comunitario ha autorizado el fármaco como complemento a la dieta, en combinación con otras terapias hipolipemiantes, para personas con la enfermedad con niveles en ayunas iguales o superiores a 880 mg/dL. La decisión se ha producido tras el dictamen positivo anticipado del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, también por sus siglas en inglés).

De esta forma, se amplía la autorización de comercialización de la terapia, que ya estaba indicada para el síndrome de quilomicronemia familiar. Además, es la primera y única dirigida al ARNm autorizada en la UE para adultos con hipertrigliceridemia grave, lo que se ha alcanzado tras los resultados obtenidos en los estudios pivotales en Fase 3 'CORE3' y 'CORE24', en los que ha reducido los niveles de triglicéridos en ayunas a los seis meses frente a placebo.

Así, en el subgrupo de pacientes con triglicéridos mayores o iguales a 880 mg/dL, la reducción ajustada por placebo alcanzó hasta 73 puntos porcentuales y se mantuvo durante los 12 meses de tratamiento. Por su parte, en el análisis conjunto de ambos estudios, el medicamento ha mostrado una reducción estadísticamente significativa del 83 por ciento en la tasa de episodios de pancreatitis aguda adjudicados durante 12 meses en comparación con placebo.

PANCREATITIS AGUDA

"La pancreatitis aguda es una complicación de la hipertrigliceridemia grave de elevada gravedad", ha indicado el profesor de Medicina Vascular en el Amsterdam UMC (Países Bajos), el doctor Erik S.G. Stroes, quien ha añadido que "puede suponer una carga significativa para los pacientes debido a hospitalizaciones frecuentes, necesidad de cuidados intensivos, complicaciones irreversibles y reducción de la calidad de vida".

En esta línea, ha destacado que "algunos pacientes sufren daños permanentes en los órganos y secuelas duraderas que afectan a su calidad de vida". Por ello, "existe una necesidad médica no cubierta de nuevas terapias para los pacientes de hipertrigliceridemia grave que ayuden a reducir el riesgo de pancreatitis aguda", ha puesto de manifiesto al respecto.

"La aprobación por parte de la Comisión Europea supone un importante avance para los pacientes en Europa que siguen presentando un mayor riesgo de pancreatitis aguda a pesar de las medidas dietéticas y de los tratamientos hipolipemiantes existentes", ha afirmado, por su parte, la directora de I+D y Asuntos Médicos y directora médica de Sobi, la doctora Lydia Abad-Franch, tras lo que ha manifestado que "esta decisión representa un progreso significativo para las personas con hipertrigliceridemia grave que cumplen con los criterios para recibir este tratamiento".

Así, el fármaco, que fue descubierto y desarrollado por la compañía biotecnológica Ionis, que también lo comercializa en Estados Unidos, tras lo que firmó un acuerdo de licencia por el que Sobi tiene derechos exclusivos para comercializarlo fuera de ese país, excluyendo Canadá y China, actúa ante una enfermedad en la que, a niveles de triglicéridos superiores o iguales a 880 mg/dL, el riesgo de pancreatitis aguda se vuelve clínicamente significativo, por lo que las guías clínicas recomiendan la intervención para reducirlo.