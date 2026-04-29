Empresas.- La CE aprueba 'Rhapsido' de Novartis para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea

Archivo - Imagen de archivo de instalaciones de Novartis. - Patrick Seeger/Dpa - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía Novartis ha anunciado este miércoles que la Comisión Europea (CE) ha aprobado 'Rhapsido' (remibrutinib) para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) en pacientes adultos con respuesta inadecuada a los antihistamínicos H1.

Según Novartis, este es el primer tratamiento oral dirigido aprobado para la UCE, que ofrece un enfoque innovador al tratamiento de la enfermedad, en una pastilla administrada dos veces al día, sin necesidad de monitorización analítica.

"La UCE es una enfermedad grave que provoca síntomas debilitantes, como el prurito y la hinchazón, con brotes impredecibles que afectan de forma considerable al bienestar emocional, el sueño y la productividad de los pacientes", ha afirmado Martin Metz, subdirector del Instituto de Alergología del Charité Universitätsmedizin Berlín, Alemania.

Para Metz, esta aprobación supone un avance importante, ya que "ofrece un alivio rápido al bloquear una vía inmunitaria clave, lo que podría ayudar a que un amplio rango de pacientes logre un control significativo de su enfermedad".

Este tratamiento recibió una opinión positiva en febrero de 2026 por parte del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y está incluido en la Guía Internacional 2026 para la definición, clasificación, diagnóstico y manejo de la UCE.

"Esta aprobación representa un avance importante para los pacientes con UCE, ofreciendo una nueva esperanza de alivio más rápido y un mejor control diario de la enfermedad. 'Rhapsido' (remibrutinib) se está desarrollando para múltiples enfermedades inmunomediadas además de la UCE -como la urticaria crónica inducible (UCInd), la alergia alimentaria y la hidradenitis supurativa (HS)-, lo que pone de relieve el amplio potencial de un abordaje oral dirigido a la vía de la BTK", ha declarado el presidente internacional de Novartis, Patrick Horber.

Según explica Novartis, 'Rhapsido' se trata de un inhibidor de la BTK altamente selectivo y de administración oral que bloquea la vía de la BTK implicada en la liberación de histamina, un factor clave en la aparición de habones (ronchas) pruriginosos y edema. Al reducir la liberación de histamina, este tratamiento ayuda a aliviar los síntomas de la urticaria crónica espontánea (UCE). Esta molécula está aprobada en Estados Unidos, China y en otros países para el tratamiento de pacientes adultos con UCE con respuesta inadecuada a los antihistamínicos H1.