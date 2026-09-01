La CE aprueba pirtobrutinib (Lilly) en cualquier línea de tratamiento para leucemia linfocítica crónica

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MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eli Lilly and Company ha anunciado que la Comisión Europea (CE) ha concedido la autorización de comercialización de 'Jaypirca' (pirtobrutinib), un inhibidor no covalente de la BTK para el tratamiento de adultos con leucemia linfocítica crónica (LLC) en cualquier línea de tratamiento e independientemente de si han recibido tratamiento previo con inhibidores de la BTK.

"Con esta autorización de comercialización, pirtobrutinib puede considerarse ahora una opción terapéutica significativa para un mayor número de pacientes en Europa", afirma Alejo Cassinello, director del Área Médica de Oncología de Lilly España.

La autorización de la CE está respaldada en los datos de los ensayos clínicos BRUIN CLL-313 y BRUIN CLL-314, que se presentaron en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) celebrada en diciembre de 2025 y se publicaron en la revista The Journal of Clinical Oncology.

BRUIN CLL-313 es el primer ensayo fase 3 que evalúa un inhibidor no covalente de la BTK exclusivamente en pacientes con LLC no tratados previamente y BRUIN CLL-314 es el primer ensayo fase 3 sobre LLC que compara inhibidores no covalentes e inhibidores covalentes de la BTK, así como el primero en comparar cualquier inhibidor de la BTK en pacientes con LLC no tratados previamente.

"Los tratamientos actuales para la LLC permiten lograr un control de la enfermedad cada vez más duradero, hasta el punto de que muchos pacientes completan su recorrido terapéutico con una o dos líneas de tratamiento. Por ello, la elección de la primera línea o terapia inicial es hoy más importante que nunca", señala Cassinello.

La LLC es una forma de linfoma no Hodgkin de crecimiento lento que se desarrolla a partir de glóbulos blancos conocidos como linfocitos. La LLC es uno de los tipos de leucemia más comunes en adultos. En la LLC, las células cancerosas están presentes en la sangre. Hay aproximadamente 100.000 nuevos casos de LLC a nivel mundial cada año, y la incidencia total de LLC en Europa es de aproximadamente 4,92 casos por cada 100.000 personas al año.