La CE aprueba 'Daybu', el primer tratamiento para los síntomas neuroconductuales del Síndrome de Rett

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MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Acadia Pharmaceuticals ha anunciado que la Comisión Europea (CE) ha concedido la autorización de comercialización de 'Daybu' (trofinetida) para el tratamiento de los síntomas neuroconductuales del síndrome de Rett en pacientes adultos y pediátricos de cinco años o más, lo que lo convierte en el primer y único tratamiento aprobado para el síndrome de Rett en la Unión Europea (UE).

"La autorización de DAYBU marca un importante hito para la comunidad del síndrome de Rett en la Unión Europea y supone un avance en nuestra misión de llevar este tratamiento innovador a pacientes y familias que durante mucho tiempo han afrontado una profunda necesidad médica no cubierta", ha señalado Catherine Owen Adams, consejera delegada de Acadia.

Para las personas que viven con síndrome de Rett, un devastador trastorno raro del neurodesarrollo, no existían hasta ahora tratamientos aprobados en la Unión Europea. "Estamos orgullosos de poder poner 'Daybu' a disposición de esta comunidad y esperamos colaborar para facilitar el acceso al tratamiento a pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios", ha explicado Owen.

La autorización de comercialización en la UE se basa principalmente en los resultados del estudio en fase III LAVENDER, que demostró mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en las principales manifestaciones del síndrome de Rett, según los criterios de valoración coprincipales evaluados mediante el Cuestionario de Comportamiento del Síndrome de Rett (RSBQ) y la escala de Impresión Clínica Global de Mejoría (CGI-I).