Archivo - Carlos Jaureguizar sucederá en enero a Iñaki Peralta como CEO de Sanitas y BupaEurope & Latinamerica - BEN PHILLIPS/ SANITAS - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bupa, matriz de Sanitas, ha anunciado el nombramiento de Carlos Jaureguizar como nuevo CEO de Sanitas y Bupa Europe & Latinamerica, en sustitución de Iñaki Peralta, quien dejará la compañía el 31 de diciembre de este año para emprender nuevos proyectos.

Este nombramiento está sujeto a aprobación por el Consejo de Administración de Sanitas Seguros y por parte del regulador español. El directivo será miembro del comité ejecutivo de BupaGroup y reportará a Iñaki Ereño, consejero delegado del grupo.

De este modo, Jaureguizar vuelve a Sanitas tras haber ocupado diversos puestos directivos en otros mercados del grupo. Desde 2021, ocupa el puesto de CEO de Bupa Global, India y UK. Inició su carrera en Sanitas en 2006 como director de Estrategia y M&A. En 2012 se convirtió en director de Estrategia, M&A y eHealth de la unidad de mercado Europa y Latinoamérica (ELA) de Bupa. Dos años después fue nombrado director financiero y de Estrategia de ELA, puesto que desempeñó hasta su traslado a Chile en 2018.

Por su parte, Peralta ha sido CEO de Sanitas y BupaEurope & Latinamerica entre 2021 y 2025. Antes de este último puesto como CEO, Peralta fue director general de Sanitas Seguros, director general de Sanitas Hospitales y ocupó diversos puestos en Sanitas Mayores.

"Peralta deja un negocio en expansión, no solo en España, sino también en diez países de América Latina, entre ellos Brasil, México y Chile, y en Polonia y Turquía, que han evolucionado desde el negocio asegurador de salud hasta la provisión de servicios médicos y hospitalarios, y dentales, con distintos grados de diversificación según cada país", señala la compañía.

Durante este tiempo, añade, "la unidad de mercado de Europa y Latinoamérica, de la que Sanitas forma parte, ha llegado a contar con 54.000 profesionales, ha duplicado el beneficio y ha superado la cifra de 20 millones de clientes". El hito más reciente de esta expansión ha sido la entrada de Bupa en el mercado de seguros de salud de Portugal.