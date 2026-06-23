Los empleados de Roche España recaudan 20.000 euros en su 'Marcha Solidaria' para apoyar a Fundación Educo - ROCHE

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Roche España ha informado de que sus empleados han donado un total de 20.000 euros a la ONG Fundación Educo, los cuales han sido recaudados en el contexto de la campaña de la 'Marcha Solidaria', que es su iniciativa "más importante" de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a nivel global y local y que "este año ha cumplido 23 años".

Según ha expuesto este laboratorio, esta acción "ha tenido una duración de un mes, durante el cual las personas que trabajan en la empresa han podido hacer sus aportaciones a la causa de la Fundación Educo". Así, "ha finalizado con dos jornadas solidarias en Madrid y Barcelona, en las que han participado más de 300 empleados", junto con miembros de esta organización, ha señalado.

"Vuestra generosidad y solidaridad en esta 'Marcha Solidaria' nos permite contribuir a una gran causa junto a Educo, y seguir trabajando para favorecer a la infancia vulnerable", ha explicado la directora de Comunicación, Pacientes y RSC de Roche Farma, Beatriz Lozano, en relación con los trabajadores de esta entidad. El objetivo es asegurar "que ningún niño o niña en España se quede sin su comida principal del día", ha afirmado.

Al respecto, desde esta compañía han indicado que las donaciones de este año "se destinarán a las 'Becas Comedor Educo'", que es "un programa de apoyo que busca garantizar que niños y niñas en situación de vulnerabilidad en España tengan acceso a una comida principal, y también a un entorno seguro de equidad educativa, convivencia y protección que evite que la falta de recursos frene su desarrollo social y escolar".

IMPACTO POSITIVO Y REAL EN LA SOCIEDAD

"Estamos ayudando a transformar los comedores escolares en espacios seguros de aprendizaje, juego y equidad para todos ellos", ha señalado Lozano, mientras que el responsable de Comunicación y Eventos de Roche Diagnostics España, Pedro Patrón, ha declarado que "el éxito de la 'Marcha Solidaria' es un reflejo directo de la solidaridad de los compañeros y compañeras de Roche en España". "En línea con nuestro propósito de favorecer la salud de las personas, nos enorgullece ver cómo nuestros profesionales se han volcado para generar un impacto positivo y real en la sociedad", ha celebrado.

En la misma línea, la directora general de la Fundación Educo, Pilar Orenes, ha agradecido la iniciativa de este laboratorio y ha puesto de relieve que "este tipo de acciones solidarias son imprescindibles" para poder seguir llevando a cabo esta labor de "ayuda a los niños y niñas en situación vulnerable, garantizando su alimentación y protección". "Gracias a todo el equipo de Roche por su generosidad y cariño", ha enfatizado.

No obstante, a lo anterior hay que añadir el hecho de que "Roche España realizará una donación de la misma cuantía recaudada a los proyectos solidarios que el Grupo Roche desarrolla a nivel global en lugares como Malaui, Etiopía o Camboya", ha informado, para sostener que estos "se traducen en construcción de colegios, clases y orfanatos". Además, promueven "la educación para estudiantes y universitarios" y facilitan "el acceso a necesidades básicas como agua potable y alimentos", ha apuntado.

Por último, desde esta entidad han señalado que, en la trayectoria de la 'Marcha Solidaria', se ha obtenido "un impacto de más de 28,2 millones de euros a través de más de 1.000 iniciativas desarrolladas en 75 países". "A lo largo de los años han participado en la iniciativa más de 390.000 personas trabajadoras de Roche", han concluido.