Sanitas elevó un 12% sus ingresos en 2025, hasta 3.228 millones, y un 0,5% su beneficio operativo

Presentación de resultados de Sanitas y de Bupa Europe & LatinAmerica - SANITAS

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Sanitas cerró 2025 con unos ingresos de 3.228 millones de euros, un 12% más que en el ejercicio anterior, mientras que el beneficio operativo se mantuvo estable en 220 millones de euros, con un ligero avance del 0,5% interanual.

De su lado, Bupa Europe & LatinAmerica (Bupa ELA), la unidad de mercado que lidera Sanitas, alcanzó una facturación de 7.022 millones de euros, un 14% superior a la de 2024, y un beneficio operativo de 533 millones, un 9% más.

Del volumen de ingresos de Bupa ELA, el 60% procede ya de los negocios fuera de España, principalmente Luxmed en Polonia (20% de los ingresos), Bupa Chile (17%), Bupa Türkiye (8%), Care Plus en Brasil (7%), Bupa México (4%) y Bupa Global Latinamérica (4%).

La compañía destaca que en 2025 invirtió 176,7 millones de euros, en algunos casos junto a socios, destinados a la expansión de su red asistencial -incluida la apertura de un hospital, seis centros médicos, doce clínicas dentales y una residencia de mayores-, proyectos de innovación médica y actuaciones en sostenibilidad.

La plantilla de Sanitas superó las 12.450 personas, lo que supone un incremento del 9,7% respecto a 2024, tras la contratación de 730 nuevos médicos, un 14% más.

En el ámbito asegurador, la compañía rebasó los 3 millones de asegurados y elevó un 11,5% la facturación de Sanitas Seguros, hasta 2.312 millones de euros en primas devengadas.

Entre los principales proyectos, Sanitas subraya la apertura en junio de 2025 del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, su quinto hospital y el primero nativo digital, y la consolidación de su programa de medicina preventiva basada en secuenciación genómica, con más de 9.500 clientes que ya cuentan con un plan personalizado de salud.

Asimismo, ha lanzado nuevas líneas de negocio, como su entrada en el mercado de seguros portugués con Bupa Portugal, la red de centros de salud mental Mindplace y el servicio digital de tratamiento de la obesidad Drop.

En materia de sostenibilidad, Sanitas afirma haber reducido en un 80% su huella de carbono desde 2009 y en un 55% las emisiones de CO2 de Bupa ELA frente a 2019, gracias a medidas de eficiencia energética, uso de electricidad 100% renovable y sustitución de gases anestésicos más contaminantes.

Solo en 2025, el uso de herramientas digitales -como las videoconsultas y la digitalización de pruebas- permitió evitar la emisión de 14.505 toneladas de CO2 y ahorró 267 toneladas de residuos de papel, plásticos y CDs.