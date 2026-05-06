Una dosis de psilocibina provoca cambios en el cerebro que pueden durar hasta un mes

Archivo - Investigan la psilocibina, el compuesto psicodélico que se encuentra en los hongos mágicos. - YARYGIN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la UC San Francisco (Estados Unidos) y del Imperial College de Londres (Reino Unido) han demostrado que una sola dosis de psilocibina, el compuesto psicodélico que se encuentra en los hongos alucinógenos, provoca probables cambios anatómicos en el cerebro que duran hasta un mes después de la experiencia.

El estudio, publicado en 'Nature Communications', se realizó con voluntarios sanos que nunca habían consumido psicodélicos, pero podría ayudar a explicar los efectos terapéuticos de la psilocibina en afecciones como la depresión, la ansiedad y la adicción. Los investigadores vinculan cambios temporales en la "entropía" cerebral (que es la diversidad de la actividad neuronal que ocurre en el cerebro) con la introspección. Esto sugiere que la experiencia psicodélica en sí misma es importante para los efectos terapéuticos a largo plazo de la sustancia.

MÁS ENTROPÍA CEREBRAL Y MÁS AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL

Los investigadores descubrieron que una dosis alta de psilocibina provocaba un aumento de la entropía en los minutos y horas posteriores a su consumo. El grado de entropía predecía la introspección o autoconciencia emocional que los participantes experimentaban al día siguiente; y esto, a su vez, predecía mejoras en su bienestar un mes después.

"Psicodélico significa 'que revela la psique' o que la hace visible", asegura la autora principal, Robin Carhart-Harris, doctora y profesora distinguida de Neurología Ralph Metzner en la UCSF. "Nuestros datos demuestran que estas experiencias de introspección psicológica se relacionan con una cualidad entrópica de la actividad cerebral y cómo ambas influyen en las mejoras posteriores de la salud mental. Esto sugiere que el viaje psicodélico (y sus correlatos en el cerebro) es un componente clave del funcionamiento de la terapia psicodélica".

Los investigadores utilizaron diversas técnicas de neuroimagen y medición cerebral, algunas de las cuales se realizaron durante el punto álgido de la experiencia psicodélica, así como antes y un mes después. Ninguna de las 28 personas que participaron en el estudio tenía un diagnóstico de trastorno de salud mental, lo que dio a los científicos mayor libertad para realizar más pruebas.

En la primera parte del experimento, a los sujetos se les administró una dosis de 1 mg de psilocibina, que los investigadores consideraron un placebo, y luego se les monitorizó mediante electroencefalografía (EEG), que registra la actividad cerebral a partir de electrodos colocados en el cuero cabelludo.

Durante las semanas siguientes, los investigadores midieron la introspección psicológica, el bienestar y la capacidad cognitiva de los participantes. Analizaron la actividad cerebral mediante resonancia magnética funcional (RMf) y la conectividad cerebral mediante imágenes de tensor de difusión (ITD).

QUÉ SIGNIFICAN ESTOS RESULTADOS PARA LA SALUD MENTAL

Un mes después de la administración del placebo, los sujetos recibieron 25 mg de psilocibina, una dosis capaz de provocar un fuerte viaje psicodélico. Durante la experiencia, los investigadores volvieron a medir la actividad cerebral de los sujetos mediante EEG, y en las semanas siguientes repitieron las mismas pruebas que habían realizado tras la dosis de 1 mg. Esto permitió a los científicos comparar los efectos del viaje psicodélico en el cerebro y la mente con los efectos del placebo.

A los 60 minutos de tomar la dosis de 25 mg de psilocibina, el EEG reveló una mayor entropía, lo que sugiere que el cerebro estaba procesando una mayor cantidad de información bajo los efectos del psicodélico.

Un mes después, los investigadores analizaron el cerebro de los participantes mediante DTI, una técnica que mide la difusión del agua a lo largo de las vías neuronales, y descubrieron que estas eran más densas y presentaban mayor integridad. Esto es lo contrario de lo que ocurre con el envejecimiento, que provoca que estas vías se vuelvan más difusas.

Los investigadores advierten que es necesario seguir investigando para comprender mejor el significado de este cambio, pero el resultado es una señal nunca antes vista de cómo los psicodélicos pueden alterar el cerebro.

Al día siguiente de la dosis de 25 mg, todos menos uno de los 28 participantes calificaron la experiencia como el estado de conciencia más inusual que jamás habían experimentado. La persona restante la situó entre las cinco mejores.

Los participantes en el estudio también afirmaron haber experimentado una mayor comprensión psicológica después de tomar 25 mg de psilocibina que después de tomar el placebo de 1 mg.**

Los participantes reportaron un mayor bienestar dos y cuatro semanas después del estudio. Esto se midió a partir de sus respuestas a afirmaciones como: "Me he sentido optimista sobre el futuro" y "He afrontado bien los problemas". Un mes después del estudio, también obtuvieron mejores resultados en una prueba de flexibilidad cognitiva.

"La psilocibina parece flexibilizar los patrones estereotipados de actividad cerebral y brindar a las personas la capacidad de revisar patrones de pensamiento arraigados", expone Taylor Lyons, doctora en filosofía, investigadora asociada del Imperial College de Londres y primera autora del artículo. "El hecho de que estos cambios se correlacionen con una mayor introspección y un mayor bienestar es especialmente alentador".

Los científicos descubrieron que los sujetos que habían experimentado los mayores aumentos en la entropía cerebral en los minutos u horas posteriores a la ingesta de psilocibina eran los más propensos a tener una mayor introspección al día siguiente y un mayor bienestar un mes después. Concluyeron que la mejora del bienestar estaba impulsada por la experiencia de la introspección.

Estos hallazgos podrían mejorar el tratamiento de las personas con enfermedades mentales mediante psilocibina, por ejemplo, al garantizar que se utilice la dosis correcta para producir la cantidad adecuada de entropía cerebral que promueva la introspección. "Ya sabíamos que la psilocibina podía ser útil para tratar enfermedades mentales", finalizan los autores. "Pero ahora entendemos mucho mejor cómo".