Dos nuevas vacunas contra la tuberculosis muestran resultados desiguales en un gran ensayo internacional

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MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tuberculosis (TB) sigue siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial. En 2023, se estimaba que 10,8 millones de personas en todo el mundo padecían tuberculosis, y la tasa de nuevos casos aumentó un 4,6% entre 2020 y 2020, lo que evidencia la creciente magnitud del problema.

La vacuna BCG es actualmente la única vacuna autorizada contra la tuberculosis. Sin embargo, aunque es eficaz contra las formas graves de tuberculosis en niños pequeños, no ofrece protección a adolescentes ni adultos.

EL RETO: UNA VACUNA QUE FUNCIONE EN TODAS LAS EDADES

Para subsanar esta deficiencia, investigadores de la India llevaron a cabo un ensayo a gran escala para evaluar si dos nuevas vacunas contra la tuberculosis (VPM1002 e Immuvac) pueden proteger contra todas las formas de tuberculosis (pulmonar y extrapulmonar), prevenir la infección latente (inactiva) y generar una respuesta inmunitaria contra la bacteria de la tuberculosis.

Y según revela un amplio ensayo realizado en el Consejo Indio de Investigación Médica de Delhi, en India y publicado por 'The BMJ', las dos nuevas vacunas para prevenir la tuberculosis (TB) son seguras para su uso en adultos y niños, pero no ofrecen protección contra todas las formas de TB,

El estudio incluyó a 12.717 contactos domésticos (de 6 años o más) de pacientes con tuberculosis diagnosticada recientemente en 18 centros de seis estados de la India entre julio de 2019 y diciembre de 2020.

Los participantes fueron asignados aleatoriamente para recibir una primera dosis de VPM1002, Immuvac o un placebo (4.239 en cada grupo) y se les realizó un seguimiento durante 38 meses. Un mes después, se administró una segunda dosis a 11.829 participantes. Un total de 12.295 participantes (el 96,7% de los inscritos) completaron los 38 meses de seguimiento.

QUÉ MUESTRAN LOS RESULTADOS DEL ENSAYO

Si bien ninguna de las vacunas ofreció protección general contra la tuberculosis ni previno la infección latente por tuberculosis, ambas demostraron la capacidad de prevenir la progresión a tuberculosis activa en aquellos que desarrollaron tuberculosis latente.

Los investigadores descubrieron que, si bien ninguna de las dos vacunas demostró eficacia contra la tuberculosis total ni contra la tuberculosis pulmonar (TBP), una de ellas, la VPM1002, mostró eficacia (50,4%) contra la tuberculosis extrapulmonar (TBEP) en todos los grupos de edad, incluidos los de 36 a 60 años (79,5%). Estos hallazgos sugieren un beneficio potencialmente significativo para la salud pública, ya que la tuberculosis extrapulmonar, que afecta a órganos más allá de los pulmones, suele estar asociada a un mayor riesgo de mortalidad que la tuberculosis pulmonar.

Un hallazgo clave prometedor fue la protección observada contra la tuberculosis en niños, donde VPM1002 proporcionó protección contra todos los tipos de tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar, en el grupo de edad de 6 a menos de 14 años, mientras que Immuvac proporcionó protección solo contra la tuberculosis extrapulmonar en el grupo de edad de 6 a menos de 10 años.

Sin embargo, ninguna de las vacunas protegió a los niños y adultos con bajo peso. Esto sugiere que podría ser necesario brindar apoyo nutricional junto con la vacunación, especialmente en niños pequeños, según informan los autores. No obstante, se comprobó que ambas vacunas eran seguras e inducían una respuesta inmunitaria.

DÓNDE PODRÍAN MARCAR LA DIFERENCIA ESTAS VACUNAS

Los investigadores reconocen que la pandemia de COVID-19 afectó el estudio, lo que provocó la exclusión de algunos participantes que no recibieron la segunda dosis y, en ocasiones, retrasos en el seguimiento. Además, los resultados podrían no ser aplicables a otros países o grupos étnicos.

No obstante, se trató de un estudio amplio y bien diseñado que refleja una situación real, ya que incluyó tanto a niños como a adultos, independientemente de afecciones preexistentes como la diabetes y otros factores de riesgo, según informaron los autores. Concluyen que se podrían realizar investigaciones adicionales sobre los grupos de alto riesgo de tuberculosis más frecuentemente estudiados.