Dejar los antidepresivos sin recaer: la estrategia que consideran clave en 'The Lancet'

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Para los adultos que se han recuperado de la depresión con la ayuda de antidepresivos, reducir gradualmente la medicación junto con apoyo psicológico parece ser tan eficaz como permanecer tomando antidepresivos para prevenir las recaídas, según una revisión sistemática y un metanálisis en red de 76 ensayos controlados aleatorios, realizada por la Universidad de Verona (Italia) y publicados en la revista 'The Lancet Psychiatry'.

Los autores enfatizan que estos hallazgos no sugieren que los antidepresivos sean innecesarios ni que la psicoterapia por sí sola sea suficiente. Más bien, afirman que los resultados subrayan la importancia de adaptar la desprescripción a cada individuo, con una reducción gradual e individualizada de los antidepresivos, junto con apoyo psicológico estructurado.

"La depresión suele ser una afección recurrente y, sin tratamiento continuo, hasta tres de cada cuatro personas con depresión recurrente recaen en algún momento", comenta el autor principal, el profesor Giovanni Ostuzzi, de la Universidad de Verona.

EL DILEMA DE DEJAR LA MEDICACIÓN CUANDO UNO SE SIENTE BIEN

Las guías clínicas recomiendan continuar con los antidepresivos durante un período determinado tras la remisión y considerar su suspensión una vez que la persona se haya recuperado.

Sin embargo, explica, "en la práctica diaria, el tratamiento suele prolongarse mucho más de lo que sugieren las guías. Muchas personas no desean seguir tomando la medicación indefinidamente y algunas experimentan efectos secundarios molestos. Aun así, se han realizado pocas investigaciones rigurosas sobre los enfoques más seguros y eficaces para suspender los tratamientos".

"Al incorporar una base de evidencia sustancialmente mayor, una gama más amplia de estrategias de desprescripción y comparaciones directas, nuestra nueva revisión aclara la evidencia científica sobre la manera más efectiva de dejar los antidepresivos para las personas tratadas con éxito para la depresión y podría cambiar la forma en que se gestiona la suspensión de los antidepresivos a nivel mundial", continúa.

"Alentamos a cualquier persona que esté considerando dejar los antidepresivos a que primero hable del proceso con su médico para encontrar juntos la mejor estrategia para ellos", añade.

Las guías basadas en la evidencia para la depresión moderada a grave y los trastornos de ansiedad suelen recomendar el uso de antidepresivos durante seis a nueve meses después del primer episodio, o hasta dos años en personas que han experimentado múltiples episodios recurrentes o presentan factores de riesgo específicos de recaída.

Sin embargo, existe preocupación por la prescripción excesiva, el uso prolongado y los síntomas de abstinencia tras la interrupción, lo que subraya la necesidad de estrategias de desprescripción basadas en la evidencia.

Para abordar esta brecha de evidencia, los investigadores llevaron a cabo el análisis más grande y riguroso de ensayos controlados aleatorios hasta la fecha, examinando las estrategias de desprescripción de antidepresivos hasta abril de 2025.

CÓMO SE ESTUDIAN LAS RECAÍDAS Y LAS DISTINTAS FORMAS DE SUSPENDER EL TRATAMIENTO

Analizaron datos de 76 ensayos controlados aleatorios que incluyeron a 17.379 adultos (edad promedio de 45 años, 68% mujeres, 88% blancos) con depresión remitida total o parcialmente (definida como síntomas leves a insignificantes pero criterios de diagnóstico no cumplidos; 60 estudios) o trastornos de ansiedad (16 estudios) que recibieron tratamiento antidepresivo (principalmente inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina [ISRS] o inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina [IRSN]) que fueron seguidos durante un promedio de 10 a 11 meses.

El metanálisis en red comparó directamente la eficacia de todas las estrategias principales de desprescripción sobre la tasa de recaída (un nuevo episodio de depresión o ansiedad), cada una con o sin apoyo psicológico: interrupción repentina de un antidepresivo (reemplazado por una pastilla placebo); reducción rápida (reducción de la dosis del medicamento durante cuatro semanas o menos); reducción gradual lenta (reducción de la dosis del medicamento durante más de cuatro semanas); reducción de la dosis (50% o menos de la dosis mínima efectiva); o continuar el tratamiento antidepresivo.

En general, el análisis halló evidencia de calidad moderada de que, tras un tratamiento exitoso de la depresión, la reducción gradual de la dosis de antidepresivos, combinada con apoyo psicológico, previno las recaídas durante el año siguiente en una medida similar a la de continuar con un antidepresivo en dosis estándar (con o sin apoyo psicológico). Estas fueron las estrategias más eficaces para reducir la tasa de recaídas de la depresión.

Los investigadores estimaron que la reducción gradual y lenta de los antidepresivos más el apoyo psicológico podrían prevenir una recaída por cada cinco individuos, en comparación con la interrupción abrupta o la reducción rápida (las dos estrategias menos efectivas), ofreciendo un beneficio clínicamente significativo.

QUÉ IMPLICACIONES TIENE ESTO PARA PACIENTES Y MÉDICOS

El análisis también encontró que continuar con dosis reducidas de antidepresivos era mejor que suspender el tratamiento abruptamente y reducirlo rápidamente para reducir las recaídas, pero la evidencia para esto fue menos sólida.

Además, combinar apoyo psicológico con una reducción gradual, ya sea lenta o rápida, fue significativamente más eficaz para reducir las recaídas que la reducción gradual rápida o lenta sola, aunque la calidad de la evidencia al respecto fue baja.

No se observaron diferencias significativas en los efectos secundarios notificados ni en el número de abandonos entre las estrategias de desprescripción. Sin embargo, la información sobre los síntomas de abstinencia y otros factores clínicamente relevantes fue escasa o inexistente, lo que limitó la comprensión de la posible influencia de los síntomas de abstinencia, así como de la calidad de vida y el funcionamiento social.

En el caso de la ansiedad, los autores señalan que la evidencia fue menos sólida y requiere confirmación en ensayos específicos para brindar a los médicos y pacientes información precisa basada en evidencia sobre la cual basar sus decisiones.

"Nuestros hallazgos sugieren que, si bien los antidepresivos son eficaces para prevenir las recaídas depresivas, no necesariamente deben ser un tratamiento a largo plazo para todos", confirma la coautora, la doctora Debora Zaccoletti, de la Universidad de Verona.

"Los tratamientos alternativos seguros, como el apoyo psicológico, incluyendo las terapias cognitivo-conductuales y las basadas en la atención plena, pueden ser una herramienta prometedora, incluso a corto plazo. Sin embargo, se necesitan considerables recursos sanitarios para desarrollar e implementar enfoques de psicoterapia específicos en la práctica clínica, por lo que se deben probar y priorizar intervenciones más rentables, a corto plazo, escalables y a distancia".

Añade: "Estos hallazgos resaltan la necesidad de actualizar las pautas clínicas para promover revisiones periódicas del tratamiento y una desprescripción individualizada con reducción gradual y apoyo psicológico estructurado para los pacientes con depresión que se sienten mejor y desean dejar la medicación".